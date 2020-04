بالفيديو.. “ملكة جمال التنس” تنشر رقم هاتفها: أنتظر رسائلكم لكسر الملل

المناطق - وكالات

قررت نجمة التنس المعتزلة ماريا شارابوافا أن تجعل رقم هاتفها متاحا لمتابعيها، كي يرسلوا لها رسائل نصية خلال فترة الحجر الصحي، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

ودعت “ملكة جمال التنس” عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، متابعيها لأن يرسلوا لها رسائل نصية، خلال عزلتها في منزلها، لكسر حالة الملل التي أصابتها.

وذكرت شارابوفا رقمها الخاص على صفحاتها بمواقع التواصل، وهو متاح للمقيمين في الولايات المتحدة وكندا، فيما لن تتمكن النجمة الروسية من الرد على المستخدمين من دول أخرى في الوقت الحالي.

ونشرت تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، تضمنت مقطع فيديو قالت فيه إنها أجرت اتصالا مرئيا جماعيا مع 150 شخصا من متابعيها الأسبوع الماضي، وأشارت إلى أنها كانت تبحث عن وسيلة لمزيد من التواصل مع معجبيها.

وأضافت: “هذه الأزمة تضعنا أمام اختبار حقيقي للبعد الاجتماعي. أرجو أن تكتب لي رأيك. اكتب لي وانتظر جوابي”.

تجدر الإشارة إلى أن ماريا شارابوفا البالغة من العمر 32 عاما، قد وضعت حدا لمسيرتها الاحترافية في عالم التنس بنهاية شهر فبراير 2020.

Not only did I just get a 310 number( hello cool cats🌴)but I’m sharing it with you—Text me! 310-564-7981. For real. Tell me how you’re doing, ask me questions, or just say hello 👋🏼 Any great recipes welcome too 😉#community pic.twitter.com/JNCuGzJXRS

— Maria Sharapova (@MariaSharapova) April 3, 2020