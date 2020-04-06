احدث الأخبار

الشرطة الأمريكية تستنفر بسبب “حفلة كورونا”
أبرز المواد
 هنري كيسنجر: وباء كورونا سيغير النظام العالمى إلي الأبد
أبرز المواد
 شرطة مكة المكرمة تعلن وفاة رجل المرور الذي تعرض للدهس من مواطن
أبرز المواد
 بالفيديو.. “ملكة جمال التنس” تنشر رقم هاتفها: أنتظر رسائلكم لكسر الملل
أبرز المواد
 ترامب “بصراحة”: مقبلون على وقت مروع جدا.. استعدوا للزيادة الكبيرة في “وفيات كورونا”
أبرز المواد
 7 مايو.. الدوري الإيطالي يحدد موعدا مفترضا لاستئناف الموسم
أبرز المواد
 جدة .. إصابة رجل مرور إثر تعرض دورية للصدم من مركبة امتنع قائدها عن التوقف والقبض عليه
أبرز المواد
 مأساة الدوري الفرنسي.. أصيب الطبيب بكورونا فانتحر بعد يومين
أبرز المواد
 مصر.. خطة عاجلة لتكوين خط دفاع “للجيش الأبيض”
أبرز المواد
 رئيس وزراء بريطانيا إلى المستشفى بعد “عدم التعافي” من كورونا
أبرز المواد
 مكة المكرمة.. القبض على مواطنة أساءت لرجال المرور إثر تلقيها مخالفة مرورية
منطقة مكة المكرمة
 خطاب نادر للملكة إليزابيث الثانية وسط تفشي فيروس كورونا في بريطانيا
أبرز المواد
الشرطة الأمريكية تستنفر بسبب “حفلة كورونا”

الشرطة الأمريكية تستنفر بسبب “حفلة كورونا”

أبرز المواد
هنري كيسنجر: وباء كورونا سيغير النظام العالمى إلي الأبد

هنري كيسنجر: وباء كورونا سيغير النظام العالمى إلي الأبد

أبرز المواد
شرطة مكة المكرمة تعلن وفاة رجل المرور الذي تعرض للدهس من مواطن

شرطة مكة المكرمة تعلن وفاة رجل المرور الذي تعرض للدهس من مواطن

أبرز المواد
بالفيديو.. “ملكة جمال التنس” تنشر رقم هاتفها: أنتظر رسائلكم لكسر الملل

بالفيديو.. “ملكة جمال التنس” تنشر رقم هاتفها: أنتظر رسائلكم لكسر الملل

أبرز المواد

الشرطة الأمريكية تستنفر بسبب “حفلة كورونا”

الشرطة الأمريكية تستنفر بسبب “حفلة كورونا”
http://almnatiq.net/?p=850546
المناطق - وكالات

تحدى مشاركون في حفلة لموسيقى فرقة “بينك فلويد” في ولاية نيوجيرسي اجراءات التباعد الاجتماعي لاحتواء وباء كوفيد-19، ما استدعى تدخل الشرطة.

فقد تجمع 30 شخصا للمشاركة في حفلة تضمنت أنجح أغنيات الفرقة البريطانية الشهيرة أمام حديقة أمامية لمنزل في منطقة راسون الساحلية جنوب مدينة نيويورك بثت مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد استدعيت الشرطة لوقف التجمع إلا أن الأمر لم يرق للمشاركين.

وقالت شرطة المدينة عبر “فيسبوك”، “عندما أبلغنا الجميع أن عليهم المغادرة تعرضنا للشتائم”.

وطلب عناصر الشرطة من أعضاء الفرقة وقف العزف فيما كانوا يؤدون أغنية “ويش يو وير هير” الشهيرة للفرقة والعائدة للعام 1975، وهي غالبا ما تبث عندما يكون بعض الأصدقاء غائبين.

وكتبت الشرطة: “لا تسمح شرطة راموسن بتعكير فرحة أي شخص لكن نتحمل جميعا مسؤولية التعامل مع هذه الجائحة بجدية واحترام التباعد الاجتماعي”.

وكان حاكم ولاية نيوجيرسي فيل مورفي أمر المواطنين بملازمة المنازل وإغلاق الشركات غير الأساسية حتى إشعار آخر الشهر الماضي.

وقد اضطر للتدخل مرات عدة للتنديد بعدم احترام الإجراءات وغرد الأسبوع الماضي “لا لحفلات (كورونا) فهي خطرة وسخيفة وغير قانونية”.

روابط ذات صلة

هنري كيسنجر: وباء كورونا سيغير النظام العالمى إلي الأبد

هنري كيسنجر: وباء كورونا سيغير النظام العالمى إلي الأبد
شرطة مكة المكرمة تعلن وفاة رجل المرور الذي تعرض للدهس من مواطن

شرطة مكة المكرمة تعلن وفاة رجل المرور الذي تعرض للدهس من مواطن
بالفيديو.. “ملكة جمال التنس” تنشر رقم هاتفها: أنتظر رسائلكم لكسر الملل

بالفيديو.. “ملكة جمال التنس” تنشر رقم هاتفها: أنتظر رسائلكم لكسر الملل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*