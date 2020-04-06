احدث الأخبار

الصليب الأحمر: خطر الألغام الأرضية مستمر في ليبيا
أبرز المواد
 إيطاليا تسجل أقل حصيلة يومية للوفيات في أسبوعين
أبرز المواد
 الشرطة الأمريكية تستنفر بسبب “حفلة كورونا”
أبرز المواد
 هنري كيسنجر: وباء كورونا سيغير النظام العالمى إلي الأبد
أبرز المواد
 شرطة مكة المكرمة تعلن وفاة رجل المرور الذي تعرض للدهس من مواطن
أبرز المواد
 بالفيديو.. “ملكة جمال التنس” تنشر رقم هاتفها: أنتظر رسائلكم لكسر الملل
أبرز المواد
 ترامب “بصراحة”: مقبلون على وقت مروع جدا.. استعدوا للزيادة الكبيرة في “وفيات كورونا”
أبرز المواد
 7 مايو.. الدوري الإيطالي يحدد موعدا مفترضا لاستئناف الموسم
أبرز المواد
 جدة .. إصابة رجل مرور إثر تعرض دورية للصدم من مركبة امتنع قائدها عن التوقف والقبض عليه
أبرز المواد
 مأساة الدوري الفرنسي.. أصيب الطبيب بكورونا فانتحر بعد يومين
أبرز المواد
 مصر.. خطة عاجلة لتكوين خط دفاع “للجيش الأبيض”
أبرز المواد
 رئيس وزراء بريطانيا إلى المستشفى بعد “عدم التعافي” من كورونا
أبرز المواد
الصليب الأحمر: خطر الألغام الأرضية مستمر في ليبيا

الصليب الأحمر: خطر الألغام الأرضية مستمر في ليبيا

أبرز المواد
إيطاليا تسجل أقل حصيلة يومية للوفيات في أسبوعين

إيطاليا تسجل أقل حصيلة يومية للوفيات في أسبوعين

أبرز المواد
الشرطة الأمريكية تستنفر بسبب “حفلة كورونا”

الشرطة الأمريكية تستنفر بسبب “حفلة كورونا”

أبرز المواد
هنري كيسنجر: وباء كورونا سيغير النظام العالمى إلي الأبد

هنري كيسنجر: وباء كورونا سيغير النظام العالمى إلي الأبد

أبرز المواد

شرطة مكة المكرمة تعلن وفاة رجل المرور الذي تعرض للدهس من مواطن

شرطة مكة المكرمة تعلن وفاة رجل المرور الذي تعرض للدهس من مواطن
http://almnatiq.net/?p=850549
المناطق - مكة المكرمة

صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، بأنه أثناء قيام دورية مرورية مساء يوم الأحد الموافق 12 / 8 / 1441هـ، بمهامها في إحدى النقاط الأمنية بطريق الحرمين شرق محافظة جدة، تعرض أحد رجال المرور للدهس من مركبة امتنع سائقها عن الامتثال لتعليمات رجل المرور بالتوقف مواصلاً سيره بسرعة عالية، نتج عن ذلك وفاة رجل الأمن ـ رحمه الله ـ وقد تم القبض على سائق المركبة المخالفة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

روابط ذات صلة

الصليب الأحمر: خطر الألغام الأرضية مستمر في ليبيا

الصليب الأحمر: خطر الألغام الأرضية مستمر في ليبيا
إيطاليا تسجل أقل حصيلة يومية للوفيات في أسبوعين

إيطاليا تسجل أقل حصيلة يومية للوفيات في أسبوعين
الشرطة الأمريكية تستنفر بسبب “حفلة كورونا”

الشرطة الأمريكية تستنفر بسبب “حفلة كورونا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*