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إيطاليا تسجل أقل حصيلة يومية للوفيات في أسبوعين

إيطاليا تسجل أقل حصيلة يومية للوفيات في أسبوعين
http://almnatiq.net/?p=850552
المناطق - وكالات

سجلت إيطاليا، الأحد، أقل حصيلة يومية للوفيات خلال أكثر من أسبوعين، بوفاة 525 شخص، ليصل إجمالي الوفيات إلى 15887 حالة، فيما تراجع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة لليوم الثاني على التوالي.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 128948 من 124632 سُجلت السبت، وهي زيادة أقل من مثيلتها في اليوم السابق، مما يعزز مؤشرات على أن منحنى كورونا وصل إلى مرحلة الثبات، بعد قرابة شهر من قرار اتخذته الحكومة الإيطالية بفرض العزل العام في عموم البلاد.

وارتفع عدد من تماثلوا للشفاء بين المصابين الأوائل في إيطاليا إلى 21815، الأحد، مقارنة بعددهم قبل يوم وهو 20996، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وبلغ عدد المرضى في وحدات العناية المركزة 3977، مما يمثل انخفاضا بواقع 17 حالة من 3994 مريضا، الجمعة، عندما أعلن المسؤولون عن أول تراجع في عدد المصابين في العناية المركزة منذ تفشي “كوفيد-19” بشمال إيطاليا يوم 21 فبراير.

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