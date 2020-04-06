الصليب الأحمر: خطر الألغام الأرضية مستمر في ليبيا

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا من استمرار خطر الألغام الأرضية والذخائر غير المتفجرة في البلاد، مؤكدةً أنها تهدد سلامة السكان.

ونبهت اللجنة في اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام بضرورة الحرص على البقاء في مأمن من الخطر الذي تشكله هذه الألغام من خلال التأكيد على أن الألغام الأرضية وبقايا الحروب خطر يهدد ملايين الأشخاص في العالم.

كما دعت إلى الالتزام بإشارات الألغام الأرضية موضحة أنها نوعان محلية الصنع وعسكرية الصنع، مشيرةً إلى أهمية عدم لمس أو الاقتراب من الألغام الأرضية أو أي شيء يبدو غريبا أو غير مألوف وإبلاغ الجهات المختصة على الفور بالمكان الذي وجد فيه الجسم الغريب أو اللغم.