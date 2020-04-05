مدير عام فرع الهلال الأحمر بجازان يقف على أداء وجاهزية غرفة العمليات

جازان_فضه عطيف؛

في زيارة تفقدية قام مدير عام هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة جازان الدكتور محمد بن عمر السيد ومدير الشؤون الإسعافية محمد دغاس بزيارة غرفة العمليات اطلع من خلالها على متابعة سير العمل واستمع لشرح مفصل لعمل الغرفة من تلقي البلاغ حيثُ استقبلت عمليات الهلال الأحمر عدد من البلاغات الواردة من بداية منع حظر التجول من٢١ مارس إلى ٥ إبريل عدد (17952) بلاغ .

وأوضح” السيد ” ان غرفة العمليات والفرق الإسعافية بفرع الهيئة بالمنطقة يؤكد جاهزيته لتأدية المهام في فترة مواجهة فيروس كورونا المستجد 19 – Covid وحريصون أن تكون الخدمة الإسعافية التي تقدمها الهيئة سبباً بعد الله في المحافظة على سلامة وصحة الجميع.