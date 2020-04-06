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بايرن يعاود التمارين الجماعية اليوم بحيلة صغيرة لتجنب عدوى كورونا

بايرن يعاود التمارين الجماعية اليوم بحيلة صغيرة لتجنب عدوى كورونا
http://almnatiq.net/?p=850607
المناطق - وكالات

أعلن نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم السبعة الماضية، أنه سيعاود الاثنين التمارين الجماعية ولكن “بمجموعات صغيرة”، في ظل توقف المنافسات بسبب فيروس كورونا.

وقال النادي البافاري في بيان نشر على موقعه الالكتروني الأحد، إن “الفريق الأول سيعاود التمارين في “سابينير شتراسه” (مقر التدريب التابع له) بمجموعات صغيرة، الاثنين، السادس من أبريل”.

وأوضح النادي الذي كان يتصدر ترتيب البوندسليغا بفارق أربع نقاط عن بوروسيا دورتموند قبل تعليق المباريات بعد المرحلة الـ25 بسبب تفشي وباء كوفيد-19، أوضح أن الخطوة “تأتي بالتنسيق مع السياسة الحكومية والسلطات المختصة، والحرص على تطبيق الإجراءات الصحية بشكل صارم”.

وذكر بايرن بأن رابطة الدوري “سبق وأن أوصت بتعليق التمارين حتى الأحد، الخامس من أبريل”، مشددا في الوقت عينه على أن معاودة التمارين “ستتم من دون حضور أي جمهور”.

وتأتي خطوة بايرن في ظل توقف منافسات كرة القدم والرياضة عموما في ألمانيا، كغيرها من مختلف دول العالم، في ظل تفشي الوباء الذي تسبب حتى الأحد بأكثر من 65 ألف وفاة معلنة حول العالم.

وعمد بايرن، كالعديد من الأندية الأخرى في الفترة الماضية، الى إجراء تمارين افتراضية عن بعد للاعبيه عبر تقنية الفيديو، للحفاظ على لياقتهم البدنية بالحد الأدنى، استعدادا لاحتمال استئناف المنافسات، على الرغم من أن أي موعد لذلك لم يحدد بعد، وسيكون مرتبطا بطبيعة الوضع الصحي الراهن والقيود المفروضة للحد من تفشي الوباء.

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