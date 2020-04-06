حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في المغرب تتجاوز حاجز الـ 1000 حالة

المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الأحد، أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز حاجز الـ 1000 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 70.

وأفادت المعطيات الجديدة لوزارة الصحة بارتفاع عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا “COVID-19” في المملكة، حتى الساعة 21:00 من الأحد، بـ138 حالة لترتفع الحصيلة العامة إلى 1021 بعد أن كانت على مستوى 883 مساء أمس السبت.

وبحسب الإحصائية فإن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ازدادت بـ5 حالات وبلغت 70.

وأضافت الوزارة، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض ارتفع إلى 76، فيما وصل عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي إلى نقطة 3827.

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين “الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية”.