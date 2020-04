الطبيب العام الأمريكي: الأسبوع الجاري سيكون أسوأ من 11 سبتمبر وبيرل هاربر (فيديو)

المناطق - الرياض

حذر جراح الولايات المتحدة العام، جيروم آدامز، من أن الأسوأ لم يأت بعد فيما يتعلق بتفشي وباء كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وقال أدامز في تصريحات لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية: “على الجميع أن يتوقع أسبوع أحزان.. هذا الأسبوع هو الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، سيكون أسوأ من هجمات 11 سبتمبر 2001 أو بيرل هاربر”.

​وتابع الجراح العام قائلا: “على الأمريكيين أن يستعدوا لتداعيات التدهور الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد، هذا سيكون الأسبوع الأصعب والأكثر حزنا في حياة معظم الأمريكيين، بصراحة تامة”.

وصرح آدمز: “لن تكون محلية فقط بل ستشمل كل الولايات، وأريد أن تدرك أمريكا ذلك”، مضيفا أن “هناك ضوءا في نهاية النفق إذا قام كل منا بدوره في الثلاثين يوما القادمة”.

جدير بالذكر أن إدارة ترامب أيضا أكدت أن الأسوأ لم يأت بعد بالنسبة للعديد من الولايات.

إلى ذلك، تجاوز عدد المصابين في الولايات المتحدة 300 ألف إصابة، وارتفع أعداد الوفيات 9000 شخص، بينهم أكثر من 3500 حالة وفاة في ولاية نيويورك وحدها.

وصدرت أوامر في معظم أنحاء البلاد بالبقاء في المنزل، وقال مسؤولون اتحاديون إنهم رأوا دلائل تشير إلى أن الناس يستمعون إلى الرسالة المتعلقة بالتباعد الاجتماعي.

وصنفت منظمة الصحة العالمية ‏فيروس ‏كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر ‏في ‏الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 مارس، وباء ‏عالميا، ‏مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، ‏وعلى ‏رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على ‏اتخاذ ‏إجراءات ‏استثنائية ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان ‏منع ‏التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع ‏تفشي ‏العدوى ‏القاتلة.‏

After downplaying the threat of the deadly #coronavirus, US @Surgeon_General now warns: “This is going to be the hardest and saddest week of most Americans’ lives. This is going to be our Pearl Harbor moment, our 9/11.”

If only he’d warned this EARLIER.🤬pic.twitter.com/0wxKzDNTY4

— Dr. Dena Grayson (@DrDenaGrayson) April 5, 2020