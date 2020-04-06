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كورونا.. تسجيل 4800 حالة إصابة جديدة في ألمانيا في يوم واحد

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كورونا.. تسجيل 4800 حالة إصابة جديدة في ألمانيا في يوم واحد

كورونا.. تسجيل 4800 حالة إصابة جديدة في ألمانيا في يوم واحد
http://almnatiq.net/?p=850620
المناطق - وكالات

سجلت ألمانيا 4800 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات هناك إلى أكثر من 95 ألفا و900 إصابة.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه سجلت في ألمانيا أكثر من 95 ألفا و900 إصابة بفيروس كورونا المستجد، حتى مساء أمس الأحد، إذ تم تسجيل 4800 إصابة إضافية جديدة بالفيروس التاجي، وتوفي ما لا يقل عن 1415 شخصا مصابا بالفيروس حتى مساء أمس.

وأشارت الوكالة إلى أن إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها قبل يوم واحد كان 91 ألفا و100 إصابة.

وتوفي ما لا يقل عن 1415 شخصًا مصابًا بكوفيد -19، في جميع أنحاء البلاد حتى مساء الأحد، مما يمثل زيادة بـ 99 شخصا عن اليوم السابق في نفس الوقت.

وحصد هذا الفيروس العديد من الألمان في الخارج بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) .

وتضررت ولاية بافاريا بشدة، حيث تم تسجيل أكثر من 24 ألف إصابة و383 حالة وفاة على الأقل.

ويوجد في بافاريا أكبر نسبة من الإصابات بين الأفراد حيث تبلغ الإصابات 2ر186 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما يبلغ المتوسط الوطني 4ر115 لكل 100 الف شخص .

وسجلت ولاية شمال الراين – وستفاليا أكثر من 20 ألفا و 500 حالة و258 وفاة على الأقل.

تجدر الإشارة إلى أن الخبراء يتوقعون وجود عدد كبير من الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها بعد في البلاد.

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