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“هدف” لمنشآت القطاع الخاص : لا توجد مهن مستثناة من مبادرة دعم التوظيف

“هدف” لمنشآت القطاع الخاص : لا توجد مهن مستثناة من مبادرة دعم التوظيف
http://almnatiq.net/?p=850624
المناطق - واس

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” أنه لا توجد مهن مستثناة من مبادرة ” دعم التوظيف ” المعنية بدعم جميع الوظائف والمهن بما فيها المشمولة بقرارات توطين، وتستطيع جميع منشآت القطاع الخاص الاستفادة من المبادرة، لدعم أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم من تاريخ 1 يوليو 2019، ما لم تكن المنشأة موقفه لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو صندوق تنمية الموارد البشرية.
وأوضح الصندوق أن الدعم يبدأ من نسبة 30 % وحتى 50 % من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، ويشمل من تم توظيفهم بعد بداية يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك التوظيف الجديد والمستقبلي، على أن يتراوح أجر الموظف المدعوم بين 4000 و 15 ألف ريال.
وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10 % عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكل من الفئات المذكوره على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50 % من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.
ويُمكن لمنشآت القطاع الخاص التسجيل إلكترونيًا والاستفادة من المبادرة، من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط: https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program وتفعيل “برنامج دعم التوظيف”، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفون المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها استلام الطلب من قبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.

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