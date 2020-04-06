“المسند”: الحالة الماطرة مستمرة.. ورياح هابطة من سحب ركامية

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http://almnatiq.net/?p=850626
المناطق - الرياض

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، استمرار الحالة المطرية الربيعية على عدة مناطق.

وقال عبر حسابه في “تويتر”: “تستمر الحالة المطرية الربيعية اليوم؛ فمن المتوقع أن تؤثر بسحبها وأمطارها المتفرقة على أجزاء محدودة من مناطق #الرياض #حائل #القصيم #المدينة #مكة #الحدود_الشمالية #حفرالباطن #عسير #الباحة”.

وأضاف: “تنبيه.. الرياح الهابطة من السحب الركامية المثيرة للغبار قد تكون حاضرة”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الوسطى والشمالية للمملكة؛ في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، كذلك على أجزاء من مناطق: (الشرقية، الرياض، القصيم، حائل).

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