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أول نمر يصاب بكورونا.. والفيروس انتقل “بطريقة مخفية”

أول نمر يصاب بكورونا.. والفيروس انتقل “بطريقة مخفية”
http://almnatiq.net/?p=850637
المناطق - وكالات

باتت “نادية”، وهي أنثى نمر في حديقة حيوان “برونكس” بمدينة نيويورك الأميركية، أول نمر تثبت الاختبارات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت حديقة الحيوان في بيان صحفي إن تحاليل أنثى النمر، البالغة من العمر 4 سنوات، جاءت إيجابية للفيروس الفتاك، وذلك بعدما لوحظ معاناتها من سعال جاف.

لكن حديقة الحيوان توقعت أن تتعافى “نادية”، بحسب ما أورد موقع “سي إن إن”، الأحد.

وسحبت عينات من “نادية”، بعد أن ظهرت عليها، مع 5 نمور وأسود أخرى في حديقة الحيوانات، أعراض مشكلات بالجهاز التنفسي، بيد أن تلك الأعراض لم تظهر، حتى الأن، على حيوانات أخرى.

ولا يزال من غير المعروف كيف سيتطور مرض كوفيد-19 عند “القطط الكبيرة”، مثل الأسود والنمور والفهود، لأن أنواع الحيوانات المختلفة يمكن أن تتفاعل بشكل مختلف مع الإصابات بالفيروس، لكن الحديقة أكدت أنها “ستواصل مراقبتها عن كثب وتتوقع التعافي الكامل”.

وبحسب ما أورد “سي إن إن” عن مصادر من الحديقة فقد نقل موظف مصاب بكورونا “لم تبد عليه أعراض المرض” الفيروس إلى “نادية” أثناء رعايتها.

وقد تم إغلاق حديقة حيوان برونكس أمام الجمهور منذ 16 مارس.

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