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“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تستمر حتى الرابعة

“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تستمر حتى الرابعة
http://almnatiq.net/?p=850643
المناطق - واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, تضمن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة وتأثيرها على مدى الرؤية, وذلك بمحافظتي الحناكية، والمهد.
وبينت أن الحالة تستمر حتى الرابعة مساءً.

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