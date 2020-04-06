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مدينة الملك عبدالله الاقتصادية توقع عقداً يتضمن شراء أرض صناعية بمساحة 132 ألف متر مربع

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية توقع عقداً يتضمن شراء أرض صناعية بمساحة 132 ألف متر مربع

أبرز المواد
فرع وزارة التجارة بالباحة يؤكد وفرة السلع التموينية والاستهلاكية ويطبق الأنظمة بحق المخالفين

فرع وزارة التجارة بالباحة يؤكد وفرة السلع التموينية والاستهلاكية ويطبق الأنظمة بحق المخالفين

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رئاسة المسجد النبوي تواصل على مدار الساعة تطبيق الاحترازات الوقائية

رئاسة المسجد النبوي تواصل على مدار الساعة تطبيق الاحترازات الوقائية

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سعر نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 0.85 %

سعر نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 0.85 %

أبرز المواد

سعر نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 0.85 %

سعر نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 0.85 %
http://almnatiq.net/?p=850660
المناطق - واس

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي ( برنت ) للعقود الآجلة اليوم بمقدار 0.29 سنتًا، ما نسبته 0.85 في المئة ليصل سعره إلى 33.82 دولارًا أمريكيًا.
وهبط سعر برميل نفط خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 1.52 في المئة، ما يعادل 0.43 سنتًا ليصل إلى 27.91 دولارًا أمريكيًا.

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