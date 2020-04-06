تنفيذا للتوجيه الملكي.. مجلس الشورى يستهل جلساته عن بعد عبر الشبكة الافتراضية

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تنفيذا للتوجيه الملكي، استهل مجلس الشورى في #السعودية جلساته وأعمال لجانه اليوم الاثنين عن بعد، بحضور عدد من أعضاء المجلس عبر الشبكة الافتراضية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بعقد مجلس الشورى جلساته واجتماعات لجانه عن بعد.

ويأتي التوجيه الكريم في سياق حرصه على استمرار مجلس الشورى في أداء أعماله المناطة به خدمة للوطن والمواطن.

ويصوت المجلس اليوم على توصيات اللجنة المالية وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1439 / 1440هـ , في جلسة سابقة.