احدث الأخبار

تنفيذا للتوجيه الملكي.. مجلس الشورى يستهل جلساته عن بعد عبر الشبكة الافتراضية
أبرز المواد
 الهلال والنصر والأهلي .. ترقب لصفقة ثلاثية
أبرز المواد
 الأسواق الآسيوية تنتعش
أبرز المواد
 روسيا تسجل 954 إصابة جديدة بكورونا
أبرز المواد
 مدينة الملك عبدالله الاقتصادية توقع عقداً يتضمن شراء أرض صناعية بمساحة 132 ألف متر مربع
أبرز المواد
 فرع وزارة التجارة بالباحة يؤكد وفرة السلع التموينية والاستهلاكية ويطبق الأنظمة بحق المخالفين
منطقة الباحة
 رئاسة المسجد النبوي تواصل على مدار الساعة تطبيق الاحترازات الوقائية
أبرز المواد
 سعر نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 0.85 %
أبرز المواد
 ضمن حملة كلنا مسؤول.. ملتقى الرؤية الإعلامي شارك بتقديم دورات و خدمات لـ ٢٧٠٠ مستفيد
محليات
 سي.إن.بي.سي: روسيا والسعودية قريبتان جدا جدا من اتفاق لخفض إنتاج النفط
أبرز المواد
 هيئة تقويم التعليم والتدريب تؤجل موعد تطبيق اختبار التحصيل الدراسي
أبرز المواد
 ” الصحة ” تسجل ( 61 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
تنفيذا للتوجيه الملكي.. مجلس الشورى يستهل جلساته عن بعد عبر الشبكة الافتراضية

تنفيذا للتوجيه الملكي.. مجلس الشورى يستهل جلساته عن بعد عبر الشبكة الافتراضية

أبرز المواد
الهلال والنصر والأهلي .. ترقب لصفقة ثلاثية

الهلال والنصر والأهلي .. ترقب لصفقة ثلاثية

أبرز المواد
الأسواق الآسيوية تنتعش

الأسواق الآسيوية تنتعش

أبرز المواد
روسيا تسجل 954 إصابة جديدة بكورونا

روسيا تسجل 954 إصابة جديدة بكورونا

أبرز المواد

تنفيذا للتوجيه الملكي.. مجلس الشورى يستهل جلساته عن بعد عبر الشبكة الافتراضية

تنفيذا للتوجيه الملكي.. مجلس الشورى يستهل جلساته عن بعد عبر الشبكة الافتراضية
http://almnatiq.net/?p=850680
المناطق - الرياض

تنفيذا للتوجيه الملكي، استهل مجلس الشورى في #السعودية جلساته وأعمال لجانه اليوم الاثنين عن بعد، بحضور عدد من أعضاء المجلس عبر الشبكة الافتراضية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بعقد مجلس الشورى جلساته واجتماعات لجانه عن بعد.
ويأتي التوجيه الكريم في سياق حرصه على استمرار مجلس الشورى في أداء أعماله المناطة به خدمة للوطن والمواطن.
ويصوت المجلس اليوم على توصيات اللجنة المالية وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1439 / 1440هـ , في جلسة سابقة.

روابط ذات صلة

الهلال والنصر والأهلي .. ترقب لصفقة ثلاثية

الهلال والنصر والأهلي .. ترقب لصفقة ثلاثية
الأسواق الآسيوية تنتعش

الأسواق الآسيوية تنتعش
روسيا تسجل 954 إصابة جديدة بكورونا

روسيا تسجل 954 إصابة جديدة بكورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*