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المؤسسة العامة للحبوب تدعو المستثمرين السعوديين في الخارج لتوريد 355 طن من القمح

المؤسسة العامة للحبوب تدعو المستثمرين السعوديين في الخارج لتوريد 355 طن من القمح

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المؤسسة العامة للحبوب تدعو المستثمرين السعوديين في الخارج لتوريد 355 طن من القمح

المؤسسة العامة للحبوب تدعو المستثمرين السعوديين في الخارج لتوريد 355 طن من القمح
http://almnatiq.net/?p=850688
المناطق - الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن طرح دعوة للمستثمرين المؤهلين لتوريد كمية (355) ألف طن قمح.
وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن الكمية المطروحة تم تحديد توريدها خلال الفترة (مايو – نوفمبر 2020م) وفقا لإمكانيات ومواعيد الحصاد في الدول المستثمر بها ، وحسب مواصفات الجودة المعتمدة للقمح المستورد بهدف الحفاظ على مستوى جودة القمح الذي تقوم المؤسسة باستيراده من الخارج .
وقال المهندس الفارس :” إن طرح هذه الدعوة يأتي في إطار توجه الدولة للاستفادة من تلك الاستثمارات ودعما للشركات السعودية المستثمرة في الدول التي بها مزايا نسبية لزراعة السلع التي تستوردها المملكة وفي مقدمتها القمح “.
وبين إلى أن طرح المؤسسة لهذه الدعوة يأتي بعد إطلاق المؤسسة يوم أمس موسم استلام القمح المحلي الذي يستهدف شراء (700) ألف طن من القمح المحلي، وذلك في إطار تنويع مصادر وآليات تأمين احتياجات المملكة من القمح.
وأشار معاليه إلى أن برنامج الاستثمار الزراعي في الخارج يمثل أحد برامج استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة بهدف تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية.

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