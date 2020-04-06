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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 6860.92 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 6860.92 نقطة
http://almnatiq.net/?p=850696
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 108.73 نقطة ليقفل عند مستوى 6860.92 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.5 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 212 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 194 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 174 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 15 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات عناية, تكافل الراجحي, أمانة للتأمين, بترو رابغ, والتعاونية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسمنت الجنوب, الوطنية, الرياض, الخدمات الأرضية, وأميانتيت فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 5.02% .
فيما كانت أسهم شركات الانماء, كيان السعودية، الراجحي, بترو رابغ, وسيرا هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الانماء, أرامكو السعودية, سابك، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 301.93 نقطة ليقفل عند مستوى 5972.07 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 11.9 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 361 ألف سهم تقاسمتها 831 صفقة.

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