احدث الأخبار

ميناء الملك عبدالله يعلن جاهزيته لاستقبال الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية للإيفاء بالاحتياجات أثناء التصدي لفيروس كورونا
أبرز المواد
 الجوازات تدعو المواطنين والمقيمين إلى تفعيل خاصية الإشعارات لخدماتها المتاحة عبر تطبيق “أبشر”
أبرز المواد
 إغلاق 12 ملحمة مخالفة وإتلاف 4000 كيلو لحوم غير صالحة بالقطيف
المنطقة الشرقية
 اصابتين في حادث مروري بالباحة
منطقة الباحة
 أمانة الشرقية تلزم عمال أسواق النفع العام بارتداء زي موحد بألوان تختلف حسب النشاط
المنطقة الشرقية
 أمانة الاحساء تُخصص 4 مواقع لاسواق خضار “مؤقتة “
المنطقة الشرقية
 “اثنينية الحوار” تستعرض تدابير المملكة لمواجهة كورونا والممارسات الصحية لمنع انتشاره
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال يزور غرفة عمليات أمانة عسير ويستقبل بلاغات المواطنين على 940
منطقة عسير
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 6860.92 نقطة
أبرز المواد
 أمانة عسير تعالج أكثر من 4 آلاف بلاغ في أقل من شهر
منطقة عسير
 ارتفاع إصابات كورونا في اليابان إلى 3963 واتجاه لإعلان الطوارئ بسبع محافظات
أبرز المواد
 المؤسسة العامة للحبوب تدعو المستثمرين السعوديين في الخارج لتوريد 355 طن من القمح
أبرز المواد
ميناء الملك عبدالله يعلن جاهزيته لاستقبال الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية للإيفاء بالاحتياجات أثناء التصدي لفيروس كورونا

ميناء الملك عبدالله يعلن جاهزيته لاستقبال الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية للإيفاء بالاحتياجات أثناء التصدي لفيروس كورونا

أبرز المواد
الجوازات تدعو المواطنين والمقيمين إلى تفعيل خاصية الإشعارات لخدماتها المتاحة عبر تطبيق “أبشر”

الجوازات تدعو المواطنين والمقيمين إلى تفعيل خاصية الإشعارات لخدماتها المتاحة عبر تطبيق “أبشر”

أبرز المواد
إغلاق 12 ملحمة مخالفة وإتلاف 4000 كيلو لحوم غير صالحة بالقطيف

إغلاق 12 ملحمة مخالفة وإتلاف 4000 كيلو لحوم غير صالحة بالقطيف

المنطقة الشرقية
اصابتين في حادث مروري بالباحة

اصابتين في حادث مروري بالباحة

منطقة الباحة

الأمير تركي بن طلال يزور غرفة عمليات أمانة عسير ويستقبل بلاغات المواطنين على 940

الأمير تركي بن طلال يزور غرفة عمليات أمانة عسير ويستقبل بلاغات المواطنين على 940
http://almnatiq.net/?p=850699
المناطق - أبها

استقبل سمو امير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ، بلاغا من مواطن اتصل على مركز طوارئ الأمانة 940 ، و استمع سموه الى مطالب المواطن و وجه المختصين في الأمانة بمتابعتها .

جاء ذلك خلال زيارة سموه لغرفة عمليات أمانة منطقة عسير بحضور أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي وعدد من قيادات الأمانة.

واستمع سموه الى الدور الذي تقوم به إدارة الطوارئ من خلال استقبالها لكافة البلاغات والشكاوى والاقتراحات المتعلقة بالخدمات البلدية وكيفية وصولها الى الإدارات المختصة والتنفيذية من خلال نظام آلي سريع يربط جميع الإدارات وذلك بهدف سرعة تقديم الخدمة من قبل الأمانة للمستفيدين.

عقب ذلك عقد سموه اجتماعا نوقش فيه اهم الخطط البلدية في الوقت الراهن لمواجهة فايروس كورونا ، حيث استعرضت الأمانة كافة الإجراءات الاحترازية و الوقائية التي تم تطبيقها على المنشآت التجارية ، و جهودها من خلال تكثيف اعمال التطهير و التعقيم لمرافق مدينة أبها العامة و الطرقات.

روابط ذات صلة

أمانة عسير تعالج أكثر من 4 آلاف بلاغ في أقل من شهر

أمانة عسير تعالج أكثر من 4 آلاف بلاغ في أقل من شهر
أمانة عسير تلزم المطاعم بتغليف الوجبات بإحكام حفاظا على سلامة المستهلكين

أمانة عسير تلزم المطاعم بتغليف الوجبات بإحكام حفاظا على سلامة المستهلكين
أمانة عسير و بلدياتها : أكثر من 19 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية ضمن إجراءاتها الوقائية من فايروس كورونا

أمانة عسير و بلدياتها : أكثر من 19 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية ضمن إجراءاتها الوقائية من فايروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*