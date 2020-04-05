أمانة الاحساء تُخصص 4 مواقع لاسواق خضار “مؤقتة “

وذلك وفق مااوضحه أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم والذي أبان ان ذلك يأتي ضمن الإستراتيجية الوقائية لمواجهة فايروس «كورونا» من خلال تجهيز أسواق مؤقتة لخدمة المستهلكين بصورة أفضل وتقليل الازدحام على سوق الخضار المركزي وتنفيذاً لتوجيهات جهات الاختصاص والتي تقتضي بضرورة الحد من التجمعات لضمان عدم انتشار الفايروس ، مشيراً الى ان المواقع المؤقتة سيتم اقامتها في ( مواقف المركبات الشمالية لمنتزه الملك عبدالله البيئي ، مظلة مدينة الملك عبدالله للتمور ، المواقف الشرقية لمنتزه عين نجم ، مواقف المركبات بسوق الحرفيين وسط مدينة الهفوف التاريخية ).

واشار الملحم إلى أن مواقع الأسواق المؤقتة هذه ستُسهم في إتاحة خيارات متعددة للمستهلكين، وتزيد من معدلات نشاط تجارة التجزئة للخضار والفواكه، كما أنها ستوفر فرص عمل للراغبين في مزاولة هذا النشاط من المواطنين في ظل المعدلات المتنامية للطلب ووفرة مخزون المنتجات الغذائية، لافتاً الى أن الاسواق المؤقتة ستكون متاحة لقاصديها خلال الفترة (6 صباحاً – 6 مساءً) طوال أيام الاسبوع .