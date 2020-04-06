أمانة الشرقية تلزم عمال أسواق النفع العام بارتداء زي موحد بألوان تختلف حسب النشاط

المناطق - الدمام

ألزمت أمانة المنطقة الشرقية، العاملين في أسواق النفع العام، بارتداء الزي الموحد بألوان تختلف حسب نوع النشاط، وذلك إنفاذا لتوجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، والتي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، في أسواق النفع العام.

حيث بدأت بلدية وسط الدمام، بإلزام العاملين في السوق المركزي للحوم والدواجن والأسماك في الدمام، بارتداء الزي الموحد بألوان تختلف حسب نوع النشاط، كما عززت البلدية من إجراءاتها الوقائية الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل السوق، وشددت على الجميع من عاملين ومتسوقين بضرورة التقيد بهذه الإجراءات، لضمان سلامتهم.

وقال رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري أن البلدية قررت تحديد زي موحد للعاملين في السوق المركزي، بحيث يكون اللون الأحمر للعاملين في محال بيع اللحوم، والأزرق للأسماك، والبرتقالي للخضراوات والفواكه، والأصفر للدجاج، الأمر الذي يضفي مظهراً جمالياً وحضارياً على السوق بجميع أقسامه.

وأضاف المهندس عبد الله الشمري بأن البلدية قامت أيضا بفصل سوق الأسماك عن سوق اللحوم، وكذلك سوق الدواجن من خلال إغلاق البوابات الداخلية الفاصلة بينها، ليصبح كل سوق مستقلاً بذاته”.

وأبان الشمري بأن البلدية عملت في الأيام السابقة على استبدال جميع وحدات التخزين القديمة للأسماك بوحدات تبريد جديدة، لضمان جودة الأسماك وحمايتها من الفساد والتلف، كما تم العمل على استبدال الألواح المخصصة لتقطيع اللحوم والأسماك، و التنسيق مع المستثمر والعمل على توجيه الفرق الفنية لصيانة وغسيل جميع وحدات ومواسير التكييف، والتأكد من عملها بطاقتها القصوى”.

وقال أن البلدية تكثف جهودها من خلال الاستمرار بتطهير وتعقيم السوق، كما وضعت فرق التفتيش التابعة للبلدية علامات أرضية، لإرشاد العملاء في السوق بأهمية ترك مسافة احترازية، لحماية الجميع من الإصابة بالفيروس، مع تنظيم حركة الدخول والخروج، إضافة الى التأكيد على قياس درجة حرارة العاملين ومرتادي السوق للتأكد من سلامتهم، مؤكدا على أهمية تطبيق جميع هذه الاشتراطات، والتي تأتي في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.