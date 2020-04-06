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إغلاق 12 ملحمة مخالفة وإتلاف 4000 كيلو لحوم غير صالحة بالقطيف

إغلاق 12 ملحمة مخالفة وإتلاف 4000 كيلو لحوم غير صالحة بالقطيف

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إغلاق 12 ملحمة مخالفة وإتلاف 4000 كيلو لحوم غير صالحة بالقطيف

إغلاق 12 ملحمة مخالفة وإتلاف 4000 كيلو لحوم غير صالحة بالقطيف
http://almnatiq.net/?p=850716
المناطق - القطيف
القطيف – المناطق

‏‫أغلقت بلدية محافظة القطيف، أمس الأحد، 12 ملحمة تفتقر للاشتراطات الصحية، فيما أتلفت 4000 كيلوجرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، يأتي ذلك ضمن الجولات التي تنفذها البلدية للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والبلدية على كافة المحلات التجارية والغذائية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف، المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني، أن البلدية قامت في إطار مسؤولياتها عن مراقبة المحلات التجارية، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والفنية بعمل جولة تفتيشية على محلات اللحوم في المحافظة.

وبين أن البلدية تقوم بتكثيف نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وقال أسفرت الجولات عن تحرير 18 اشعار بالمخالفة، حيث تضمنت المخالفات تدني مستوى النظافة العامة ونظافة المبردات، وتداول اللحوم بطريقة غير صحية، وسوء حفظ اللحوم وعدم استخدام الشاش الأبيض النظيف، وبيع لحوم مجمدة مجهولة المصدر والصلاحية وتشغيل عمال لا يحملون الشهادات الصحية، لافتا الى إتلاف أكثر من 4000 كيلوجرام من اللحوم والكبدة والكراعين والكرش الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق 12 محل لمخالفهم الاشتراطات الصحية.

وبين أن البلدية مستمرة في عمل الجولات الرقابية المفاجئة وبخاصة على المحلات الصحية، و تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق كل مخالف.

وأشار إلى أنه ينبغي عند شراء اللحوم التأكد من أن تلك اللحوم كانت مخزنة بطريقة سليمه في ثلاجة الحفظ، داعيا المواطنين بالتعاون مع البلدية في الإبلاغ عن أي اشتباه لوجود لحوم فاسدة أو ممارسات غير سليمة في محلات اللحوم.

من جهة أخرى، أغلقت البلدية أمس، أحد المراكز الغذائية لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية ووجود مواد تظهر عليها علامات التلف والفساد، بالإضافة الى وجود عمال الشهادات الصحية منتهية، كما تم إغلاق المستودع بسبب سوء الاشتراطات الصحية، وسوء تداول المواد الغذائية وتعرضها للشمس مباشرة.

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