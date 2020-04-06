احدث الأخبار

منصة التدريب “دروب” تخدم 418 ألف مواطن في منازلهم خلال 10 أيام
أبرز المواد
 ميناء الملك عبدالله يعلن جاهزيته لاستقبال الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية للإيفاء بالاحتياجات أثناء التصدي لفيروس كورونا
أبرز المواد
 الجوازات تدعو المواطنين والمقيمين إلى تفعيل خاصية الإشعارات لخدماتها المتاحة عبر تطبيق “أبشر”
أبرز المواد
 إغلاق 12 ملحمة مخالفة وإتلاف 4000 كيلو لحوم غير صالحة بالقطيف
المنطقة الشرقية
 اصابتين في حادث مروري بالباحة
منطقة الباحة
 أمانة الشرقية تلزم عمال أسواق النفع العام بارتداء زي موحد بألوان تختلف حسب النشاط
المنطقة الشرقية
 أمانة الاحساء تُخصص 4 مواقع لاسواق خضار “مؤقتة “
المنطقة الشرقية
 “اثنينية الحوار” تستعرض تدابير المملكة لمواجهة كورونا والممارسات الصحية لمنع انتشاره
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال يزور غرفة عمليات أمانة عسير ويستقبل بلاغات المواطنين على 940
منطقة عسير
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 6860.92 نقطة
أبرز المواد
 أمانة عسير تعالج أكثر من 4 آلاف بلاغ في أقل من شهر
منطقة عسير
 ارتفاع إصابات كورونا في اليابان إلى 3963 واتجاه لإعلان الطوارئ بسبع محافظات
أبرز المواد
منصة التدريب “دروب” تخدم 418 ألف مواطن في منازلهم خلال 10 أيام

منصة التدريب “دروب” تخدم 418 ألف مواطن في منازلهم خلال 10 أيام

أبرز المواد
ميناء الملك عبدالله يعلن جاهزيته لاستقبال الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية للإيفاء بالاحتياجات أثناء التصدي لفيروس كورونا

ميناء الملك عبدالله يعلن جاهزيته لاستقبال الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية للإيفاء بالاحتياجات أثناء التصدي لفيروس كورونا

أبرز المواد
الجوازات تدعو المواطنين والمقيمين إلى تفعيل خاصية الإشعارات لخدماتها المتاحة عبر تطبيق “أبشر”

الجوازات تدعو المواطنين والمقيمين إلى تفعيل خاصية الإشعارات لخدماتها المتاحة عبر تطبيق “أبشر”

أبرز المواد
إغلاق 12 ملحمة مخالفة وإتلاف 4000 كيلو لحوم غير صالحة بالقطيف

إغلاق 12 ملحمة مخالفة وإتلاف 4000 كيلو لحوم غير صالحة بالقطيف

المنطقة الشرقية

منصة التدريب “دروب” تخدم 418 ألف مواطن في منازلهم خلال 10 أيام

منصة التدريب “دروب” تخدم 418 ألف مواطن في منازلهم خلال 10 أيام
http://almnatiq.net/?p=850729
المناطق - واس

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف ” ممثلاً في المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني “دروب “،عن استفادة 418.670 مواطن ومواطنة من خدمات المنصة المقدمة عن بُعد، بينهم 397.172 مستفيداً ومستفيدة أكملوا الدورات التدريبية الإلكترونية في مختلف التخصصات والمجالات، وذلك خلال الفترة 16 مارس – 26 مارس2020 .
وأوضح مدير عام تطوير برامج التدريب في صندوق تنمية الموارد البشرية والمشرف على منصة التدريب الإلكترونية “دروب” محمد بن عبدالعزيز الشويعر ، أن البرامج التدريبية المنفذة حاليًا عبر منصة “دروب”، تأتي تعزيزاً لنشر ثقافة التدريب عن بُعد، والاستمرار في تقديمها في جميع المجالات والتخصصات التي يتطلبها سوق العمل بما يضمن مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل، واتساقا مع الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية الحكومية الراهنة لمكافحة فيروس كورونا.
ولفت الشويعر إلى أن نوعية البرامج التدريبية المقدمة عبر منصة “دروب” أسهمت في زيادة أعداد المتقدمين والملتحقين في الدورات التدريبية خلال هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم.
ويدعم برنامج التدريب الإلكتروني “دروب”، الذي يأتي ضمن حزمة برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية، تأهيل وتطوير مهارات الطلبة والباحثين عن العمل والراغبين في الوصول بمستواهم الوظيفي إلى درجات متقدمة، سعياً لرفع معدلات مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وزيادة إمكانية حصول الباحثين عن العمل على فرص وظيفية مناسبة.
ويعد “دروب” برنامجاً شاملاً، إذ يبدأ بتقديم برامج تدريبية إلكترونية، وينتهي بحصول المتدرب على شهادات إتمام البرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته، كما يتمتع البرنامج بعقد شراكات استراتيجية مع العديد من الجهات، وبالإمكان التسجيل في الدورات التدريبية لـ “دروب”، عبر الرابط ‏doroob.sa .

روابط ذات صلة

ميناء الملك عبدالله يعلن جاهزيته لاستقبال الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية للإيفاء بالاحتياجات أثناء التصدي لفيروس كورونا

ميناء الملك عبدالله يعلن جاهزيته لاستقبال الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية للإيفاء بالاحتياجات أثناء التصدي لفيروس كورونا
الجوازات تدعو المواطنين والمقيمين إلى تفعيل خاصية الإشعارات لخدماتها المتاحة عبر تطبيق “أبشر”

الجوازات تدعو المواطنين والمقيمين إلى تفعيل خاصية الإشعارات لخدماتها المتاحة عبر تطبيق “أبشر”
“اثنينية الحوار” تستعرض تدابير المملكة لمواجهة كورونا والممارسات الصحية لمنع انتشاره

“اثنينية الحوار” تستعرض تدابير المملكة لمواجهة كورونا والممارسات الصحية لمنع انتشاره

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*