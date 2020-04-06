أمانة عسير تلزم شركات المقاولات بإجراءات تطهير دقيقة وغرف للتعقيم

المناطق - أبها

وضعت أمانة منطقة عسير إجراءات وتدابير وقائية جديدة على كافة شركات المقاولات في منطقة عسير .

و جاء التعميم الذي وجهته الأمانة إلى جميع شركات المقاولات في منطقة عسير، بضرورة الالتزام بعدة متطلبات واشتراطات جديدة، و التي تمثلت في ضرورة انشاء غرف للتعقيم و التطهير للعمالة قبل و بعد دخولهم للمواقع ، إضافة زيادة دورية التنظيف والتطهير للمرافق في كافة مواقع المشاريع .

بجانب التركيز على دورات المياه، و أماكن تحضير وتناول وجبات الطعام، واستراحة العمال، وكافة المعدات والآليات والأجهزة المستخدمة.

وتابعت الأمانة بأن التوجيه يشمل إجراءات تعقيم سكن العمالة، وأماكن التخزين، والتأكيد على ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون أو المعقمات من قبل العاملين، بشكل مستمر.