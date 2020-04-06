أمانة عسير تلزم شركات المقاولات بإجراءات تطهير دقيقة وغرف للتعقيم

وضعت أمانة منطقة عسير إجراءات وتدابير وقائية جديدة على كافة شركات المقاولات في منطقة عسير .
بجانب التركيز على دورات المياه، و أماكن تحضير وتناول وجبات الطعام، واستراحة العمال، وكافة المعدات والآليات والأجهزة المستخدمة.
و جاء التعميم الذي وجهته الأمانة إلى جميع شركات المقاولات في منطقة عسير، بضرورة الالتزام بعدة متطلبات واشتراطات جديدة، و التي تمثلت في ضرورة انشاء غرف للتعقيم و التطهير للعمالة قبل و بعد دخولهم للمواقع ، إضافة زيادة دورية التنظيف والتطهير للمرافق في كافة مواقع المشاريع .
بجانب التركيز على دورات المياه، و أماكن تحضير وتناول وجبات الطعام، واستراحة العمال، وكافة المعدات والآليات والأجهزة المستخدمة.
وتابعت الأمانة بأن التوجيه يشمل إجراءات تعقيم سكن العمالة، وأماكن التخزين، والتأكيد على ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون أو المعقمات من قبل العاملين، بشكل مستمر.
وشددت الأمانة على ضرورة توفير معقمات اليدين في أماكن متفرقة في موقع المشروع ، إضافة إلى تنظيف وتطهير حافلات ومركبات نقل العمال بعد كل عملية صعود أو نزول للركاب.
يشار إلى إن هذا الاجراء الوقائي جاء حرصاً من أمانة منطقة عسير ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها ضمن تدابيرها للوقاية من تفشي فايروس كورونا.
يشار إلى إن هذا الاجراء الوقائي جاء حرصاً من أمانة منطقة عسير ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها ضمن تدابيرها للوقاية من تفشي فايروس كورونا.
التعليقات (٠) اضف تعليق