التعليم الجامعي يعلن آلية جديدة للطلاب تتوافق مع تدابير كورونا

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كشف المتحدث باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، عن آلية لتحليل درجات الطلاب الجامعيين تضمن عدم تضررهم، نظرًا للظروف الراهنة والتدابير المتخذة بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأضاف «الأحمري»، بمداخلة لقناة «السعودية»، أنه تقرر تفعيل خاصية تتضمن «تحليل درجات الطالب الجامعي للفصول الماضية»، وسيتم ذلك بشكل آلي، يشمل علمتي القبول والتسجيل، عبر عمادات تقنية المعلومات التي تراجع المعدل التراكمي لدرجات الطالب، بحيث لو حصل الطالب (هذا الفصل) على درجات أعلى من معدله أو يساويه يسجل له، وحال حصوله على أقل من معدله، يتم احتسابه «ناجحًا»، مشيرًا إلى أن تلك الآلية هدفها عدم تضرر أي طالب جامعي، بسبب الظروف الراهنة.

إلى ذلك تتضمن آلية تقويم الاختبارات النهائية في الجامعات، خلال فترة تعليق الدراسة أثناء جائحة كورونا، تفعيل خاصية تحليل درجات الطالب للفصول السابقة وتمكين نظام معلومات الطالب، من اتخاذ قرار آلي بصورة تخدم مصلحة الطالب وتسهم في تحسين معدله التراكمي، بتغيير خيار النتيجة النهائية من نظام التقديرات المعتمد إلى نظام (ناجح / راسب)؛ وفي حال تعثر ذلك تقنياً يعطى الخيار للطالب للاختيار بين نظام التقديرات المعتمد أو نظام (ناجح / راسب) قبل بداية الاختبارات النهائية.

كما تنعقد الاختبارات النهائية لكافة أنواع التعليم (المنتظم/ عن بُعد/ الانتساب) في وقتها المقرر لها، وهو الثالث من شهر رمضان 1441هـ، وعدم البدء بها قبل هذا التاريخ؛ وأشار معالي الوزير إلى أنه وفي ظل هذه الأزمة يمكن للجامعات والكليات عقد بعض الاختبارات النهائية خلال الفترة المسائية مراعاة لظروف الطلبة في الشهر الفضيل، وذلك في ضوء ما انتهى إليه اجتماع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مع مديري الجامعات؛ لمناقشة آلية تقويم الاختبارات النهائية في الجامعات، خلال فترة تعليق الدراسة.