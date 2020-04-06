‫المركز الطبي بالجامعة الإسلامية يدعم جهود الشؤون الصحية بالمدنية المنورة لمواجهة جائحة كورونا

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يشارك المركز الطبي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في تعزيز جهود وزارة الصحة لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) من خلال عدد من الخدمات الطبية والتوعية الصحية بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة. وقال المشرف على المركز الأستاذ ماجد بن سالم السهلي أن المركز يؤمن بدوره الفعال في المشاركة في الجهود الوطنية للاحترازات والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، لذلك تم استنفار جميع الأطقم الطبية والتمريضية والفنية للعمل خلال الفترة الحالية ومد يد العون للقطاعات الطبية بالمنطقة وتقديم المزيد من الرعاية الصحية لمنسوبي الجامعة وطلابها، وذلك بتوجيه ومتابعة سعادة مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي ضمن خطة الجامعة خلال الأزمة الحالية التي تشهدها جميع دول العالم. وأوضح السهلي بأنه إيمانًا بأهمية الوقاية وأنها خير من العلاج، تم تكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي لنشر الوعي بين الطلاب باختلاف ثقافاتهم ولغاتهم، حيث تم تسخير الجهود عن طريق اتباع سياسات وإجراءات مكافحة العدوى المعمول بها في منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة. مشيرًا إلى أن أعمال المركز تشمل متابعة سلامة وصحة طلاب الوحدات السكنية واستقبال الحالات المرضية ومعالجتها أو تحويلها وإجراء الفرز البصري والتنفسي لجميع المراجعين، مع العمل على مدار الـ24 ساعة.