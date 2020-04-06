جامعة بيشة تطلق مبادرة لتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد

المناطق - بيشة

أطلقت جامعة بيشة ممثلة بكلية الطب ومركز الخدمات الطبية الجامعي مبادرة لتقديم الاستشارات الطبية عن بعد في مختلف التخصصات، ضمن برامج المسؤولية المجتمعية الداعمة لجهود القطاعات الحكومية لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال عميد كلية الطب الدكتور مشبب بن عائض الغامدي إن المبادرة تأتي في إطار الجهود الوطنية الاحترازية والتدابير الوقائية المتعلقة بتقليل زيارات المرضى وذويهم للمستشفيات والمراكز الصحية. مضيفاً بأنه تم تخصيص فرق طبية تعمل على مدار الساعة لخدمة الراغبين في الحصول على استشارات صحية في مختلف التخصصات تشمل: (أمراض الطب الباطني، طب الأسرة، أمراض الضغط والسكري، أمراض القلب والشرايين، طب الأطفال والمواليد، الجراحة العامة وجراحة الغدد والثدي، أمراض الروماتيزم والتهاب المفاصل، الأمراض الجلدية، الأمراض النفسية). موضحاً بأن التواصل يتم عن طريق خدمة الواتس آب على الرقم: 0176238180 أو عن طريق الرابط التالي: https://wa.me/966176238180