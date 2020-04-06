احدث الأخبار

جامعة بيشة تطلق مبادرة لتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد
منطقة عسير
 ‫المركز الطبي بالجامعة الإسلامية يدعم جهود الشؤون الصحية بالمدنية المنورة لمواجهة جائحة كورونا
منطقة المدينة المنورة
 التعليم الجامعي يعلن آلية جديدة للطلاب تتوافق مع تدابير كورونا
منطقة الرياض
 مجلس الشورى يعقد جلسته العادية (عن بعد)
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على المغرد المسيىء لرجال الأمن والتشفي بدهس أحدهم
أبرز المواد
 أمانة عسير تلزم شركات المقاولات بإجراءات تطهير دقيقة وغرف للتعقيم
منطقة عسير
 “الموارد البشرية” تصدر قراراً لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل لمواجهة كورونا
أبرز المواد
 “البيئة” : قرار استيراد بيض المائدة يأتي للقضاء على بعض الممارسات التجارية السلبية
أبرز المواد
 منصة التدريب “دروب” تخدم 418 ألف مواطن في منازلهم خلال 10 أيام
أبرز المواد
 ميناء الملك عبدالله يعلن جاهزيته لاستقبال الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية للإيفاء بالاحتياجات أثناء التصدي لفيروس كورونا
أبرز المواد
 الجوازات تدعو المواطنين والمقيمين إلى تفعيل خاصية الإشعارات لخدماتها المتاحة عبر تطبيق “أبشر”
أبرز المواد
 إغلاق 12 ملحمة مخالفة وإتلاف 4000 كيلو لحوم غير صالحة بالقطيف
المنطقة الشرقية
جامعة بيشة تطلق مبادرة لتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد

جامعة بيشة تطلق مبادرة لتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد

منطقة عسير
‫المركز الطبي بالجامعة الإسلامية يدعم جهود الشؤون الصحية بالمدنية المنورة لمواجهة جائحة كورونا

‫المركز الطبي بالجامعة الإسلامية يدعم جهود الشؤون الصحية بالمدنية المنورة لمواجهة جائحة كورونا

منطقة المدينة المنورة
التعليم الجامعي يعلن آلية جديدة للطلاب تتوافق مع تدابير كورونا

التعليم الجامعي يعلن آلية جديدة للطلاب تتوافق مع تدابير كورونا

منطقة الرياض
مجلس الشورى يعقد جلسته العادية (عن بعد)

مجلس الشورى يعقد جلسته العادية (عن بعد)

أبرز المواد

جامعة بيشة تطلق مبادرة لتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد

جامعة بيشة تطلق مبادرة لتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد
http://almnatiq.net/?p=850759
المناطق - بيشة

أطلقت جامعة بيشة ممثلة بكلية الطب ومركز الخدمات الطبية الجامعي مبادرة لتقديم الاستشارات الطبية عن بعد في مختلف التخصصات، ضمن برامج المسؤولية المجتمعية الداعمة لجهود القطاعات الحكومية لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال عميد كلية الطب الدكتور مشبب بن عائض الغامدي إن المبادرة تأتي في إطار الجهود الوطنية الاحترازية والتدابير الوقائية المتعلقة بتقليل زيارات المرضى وذويهم للمستشفيات والمراكز الصحية. مضيفاً بأنه تم تخصيص فرق طبية تعمل على مدار الساعة لخدمة الراغبين في الحصول على استشارات صحية في مختلف التخصصات تشمل: (أمراض الطب الباطني، طب الأسرة، أمراض الضغط والسكري، أمراض القلب والشرايين، طب الأطفال والمواليد، الجراحة العامة وجراحة الغدد والثدي، أمراض الروماتيزم والتهاب المفاصل، الأمراض الجلدية، الأمراض النفسية). موضحاً بأن التواصل يتم عن طريق خدمة الواتس آب على الرقم: 0176238180 أو عن طريق الرابط التالي: https://wa.me/966176238180

روابط ذات صلة

أمانة عسير تلزم شركات المقاولات بإجراءات تطهير دقيقة وغرف للتعقيم

أمانة عسير تلزم شركات المقاولات بإجراءات تطهير دقيقة وغرف للتعقيم
الأمير تركي بن طلال يزور غرفة عمليات أمانة عسير ويستقبل بلاغات المواطنين على 940

الأمير تركي بن طلال يزور غرفة عمليات أمانة عسير ويستقبل بلاغات المواطنين على 940
أمانة عسير تعالج أكثر من 4 آلاف بلاغ في أقل من شهر

أمانة عسير تعالج أكثر من 4 آلاف بلاغ في أقل من شهر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*