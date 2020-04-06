احدث الأخبار

وكيل إمارة الرياض يرأس اجتماع للجنة الطوارىء بالمنطقة
منطقة الرياض
 الجوازات : تمديد “هوية زائر” الممنوحة للأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة إلكترونياً
أبرز المواد
 هيئة الطيران المدني تكثف الجهود والاستعدادات لترتيب عودة المواطنين القادمين من الخارج
أبرز المواد
 بلدية الخرج تواصل جهودها لمكافحة فيروس “كورونا”
منطقة الرياض
 زخات البرد والسيول تزين الهضب شمال وادي الدواسر
منطقة الرياض
 جامعة بيشة تطلق مبادرة لتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد
منطقة عسير
 ‫المركز الطبي بالجامعة الإسلامية يدعم جهود الشؤون الصحية بالمدنية المنورة لمواجهة جائحة كورونا
منطقة المدينة المنورة
 التعليم الجامعي يعلن آلية جديدة للطلاب تتوافق مع تدابير كورونا
منطقة الرياض
 مجلس الشورى يعقد جلسته العادية (عن بعد)
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على المغرد المسيىء لرجال الأمن والتشفي بدهس أحدهم
أبرز المواد
 أمانة عسير تلزم شركات المقاولات بإجراءات تطهير دقيقة وغرف للتعقيم
منطقة عسير
 “الموارد البشرية” تصدر قراراً لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل لمواجهة كورونا
أبرز المواد
وكيل إمارة الرياض يرأس اجتماع للجنة الطوارىء بالمنطقة

وكيل إمارة الرياض يرأس اجتماع للجنة الطوارىء بالمنطقة

منطقة الرياض
الجوازات : تمديد “هوية زائر” الممنوحة للأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة إلكترونياً

الجوازات : تمديد “هوية زائر” الممنوحة للأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة إلكترونياً

أبرز المواد
هيئة الطيران المدني تكثف الجهود والاستعدادات لترتيب عودة المواطنين القادمين من الخارج

هيئة الطيران المدني تكثف الجهود والاستعدادات لترتيب عودة المواطنين القادمين من الخارج

أبرز المواد
بلدية الخرج تواصل جهودها لمكافحة فيروس “كورونا”

بلدية الخرج تواصل جهودها لمكافحة فيروس “كورونا”

منطقة الرياض

بلدية الخرج تواصل جهودها لمكافحة فيروس “كورونا”

بلدية الخرج تواصل جهودها لمكافحة فيروس “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=850772
الخرج - أشرف العصيمي
واصلت بلدية محافظة الخرج حملاتها للقيام بأعمال تطهير وتعقيم الطرق والشوارع الرئيسية ، حيث إستهدفت تلك الحملات رش وتعقيم الشوارع والاحياء السكنية مستخدمة عدداً من المعدات التي تتناسب مع عملية التعقيم.

كما ‏واصلت البلدية الجولات اليومية الرقابية التفتيشية على المنشآت التجارية والمطاعم ، كما قامت بتفقد محلات الغاز بالمحافظة والتأكد من نظافة إسطوانات الغاز قبل تسليمها للمستهلك، وكذلك إزالة برادات المياة من الأسواق العامة وممرات المشاة ،وحسب الاحصائية التي أعلنتها البلدية خلال الأيام الماضية فإن عدد الجولات الرقابية 2911  مختلفة اشتملت على محلات المطاعم  والمراكز الغذائية والمخابز وأسواق الحضار والأسماك واللحوم والدواجن ، يأتي ذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية المشددة التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبين المهندس احمد بن محمد البكيري إن البلدية مستمرة في تطهير شوارع وأحياء المحافظة لمواجهة فايروس كورونا.
كما بين أن البلدية  ستستمر في جولاتها الرقابية المكثفة على المحلات التجارية والمطاعم وجميع الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة.

روابط ذات صلة

وكيل إمارة الرياض يرأس اجتماع للجنة الطوارىء بالمنطقة

وكيل إمارة الرياض يرأس اجتماع للجنة الطوارىء بالمنطقة
زخات البرد والسيول تزين الهضب شمال وادي الدواسر

زخات البرد والسيول تزين الهضب شمال وادي الدواسر
التعليم الجامعي يعلن آلية جديدة للطلاب تتوافق مع تدابير كورونا

التعليم الجامعي يعلن آلية جديدة للطلاب تتوافق مع تدابير كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*