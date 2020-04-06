بلدية الخرج تواصل جهودها لمكافحة فيروس “كورونا”

الخرج - أشرف العصيمي

واصلت بلدية محافظة الخرج حملاتها للقيام بأعمال تطهير وتعقيم الطرق والشوارع الرئيسية ، حيث إستهدفت تلك الحملات رش وتعقيم الشوارع والاحياء السكنية مستخدمة عدداً من المعدات التي تتناسب مع عملية التعقيم.

كما ‏واصلت البلدية الجولات اليومية الرقابية التفتيشية على المنشآت التجارية والمطاعم ، كما قامت بتفقد محلات الغاز بالمحافظة والتأكد من نظافة إسطوانات الغاز قبل تسليمها للمستهلك، وكذلك إزالة برادات المياة من الأسواق العامة وممرات المشاة ،وحسب الاحصائية التي أعلنتها البلدية خلال الأيام الماضية فإن عدد الجولات الرقابية 2911 مختلفة اشتملت على محلات المطاعم والمراكز الغذائية والمخابز وأسواق الحضار والأسماك واللحوم والدواجن ، يأتي ذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية المشددة التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا.