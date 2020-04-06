وكيل إمارة الرياض يرأس اجتماع للجنة الطوارىء بالمنطقة

المناطق - الرياض

رأس معالي وكيل إمارة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري أمس اجتماعاً عبر اتصال مرئي للجنة الطوارىء بالمنطقة بعضوية عدد الجهات المعنية وهم أمانة المنطقة والشرطة ووزارة التجارة ووزراة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الصحة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للغذاء والدواء والغرفة التجارية .

وفي بداية الاجتماع ألقى معالي وكيل إمارة الرياض كلمة استهلها بالحمد والثناء لله عز وجل على مايهيأ به بلادنا من إمكانيات وقدرات لمواجهة هذه الجائحة ، مؤكداً على تنفيذ الأوامر السامية والتوجيهات في سبيل الحد من الآثار السلبية وتعزيز العمل المشترك .

واستعرض الاجتماع تفعيل آلية التواصل على مدار الساعة للجهات جميعها لمتابعة ظروف الحالة العامة في مواجهة أزمة كورونا وتقديم الحلول السريعة .

كما جرى بحث تعزيز تنسيق الجهود الأمنية والرقابية والإشرافية واتخاذ عدد من التوصيات اللازمة .

حضر الاجتماع وكيل إمارة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي .