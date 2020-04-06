احدث الأخبار

ترقية المهندس محمد بن دخيل الله السهلي للمرتبة العاشرة بأمانة حفرالباطن
المنطقة الشرقية
 أمانة جدة تغلق مخبز الدانوب في مركز السلام مول وسوبرماركت زادكم في حي السلامة لوجود إصابتين بكورونا
منطقة مكة المكرمة
 مدير عام فرع الهلال الأحمر بجازان يقف على أداء وجاهزية غرفة العمليات
منطقة جازان
 5.6 مليون متر مكعب تبرز دور التحلية في المحافظة على الأمن المائي اثناء جائحة فيروس كورونا المستجد
المنطقة الشرقية
 “هدف” يطلق مبادرة جديدة لدعم السعوديين العاملين في توصيل الطلبات من خلال التطبيقات
أبرز المواد
 لجنة متابعة مستجدات كورونا تشدد على عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى
أبرز المواد
 وكيل إمارة الرياض يرأس اجتماع للجنة الطوارىء بالمنطقة
منطقة الرياض
 الجوازات : تمديد “هوية زائر” الممنوحة للأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة إلكترونياً
أبرز المواد
 هيئة الطيران المدني تكثف الجهود والاستعدادات لترتيب عودة المواطنين القادمين من الخارج
أبرز المواد
 بلدية الخرج تواصل جهودها لمكافحة فيروس “كورونا”
منطقة الرياض
 زخات البرد والسيول تزين الهضب شمال وادي الدواسر
منطقة الرياض
 جامعة بيشة تطلق مبادرة لتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد
منطقة عسير
ترقية المهندس محمد بن دخيل الله السهلي للمرتبة العاشرة بأمانة حفرالباطن

ترقية المهندس محمد بن دخيل الله السهلي للمرتبة العاشرة بأمانة حفرالباطن

المنطقة الشرقية
أمانة جدة تغلق مخبز الدانوب في مركز السلام مول وسوبرماركت زادكم في حي السلامة لوجود إصابتين بكورونا

أمانة جدة تغلق مخبز الدانوب في مركز السلام مول وسوبرماركت زادكم في حي السلامة لوجود إصابتين بكورونا

منطقة مكة المكرمة
مدير عام فرع الهلال الأحمر بجازان يقف على أداء وجاهزية غرفة العمليات

مدير عام فرع الهلال الأحمر بجازان يقف على أداء وجاهزية غرفة العمليات

منطقة جازان
5.6 مليون متر مكعب تبرز دور التحلية في المحافظة على الأمن المائي اثناء جائحة فيروس كورونا المستجد

5.6 مليون متر مكعب تبرز دور التحلية في المحافظة على الأمن المائي اثناء جائحة فيروس كورونا المستجد

المنطقة الشرقية

“هدف” يطلق مبادرة جديدة لدعم السعوديين العاملين في توصيل الطلبات من خلال التطبيقات

“هدف” يطلق مبادرة جديدة لدعم السعوديين العاملين في توصيل الطلبات من خلال التطبيقات
http://almnatiq.net/?p=850796
المناطق - واس

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن إطلاق مبادرة جديدة لدعم السعوديين والسعوديات العاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات، بدعم شهري يصل إلى 3000 ريال.
وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات الصندوق الهادفة لرفع مستويات التوطين في هذا النشاط، وخلق فرص عمل جديدة تلبي أنماط العمل المختلفة ومنها (العمل الحر)، واستجابة للإجراءات الصحية الاحترازية التي اعتمدتها الدولة من خلال عدد من المؤسسات الحكومية والمحفزات المالية للحد من التبعات الاقتصادية والصحية لجائحة “كورونا”.
وأوضح الصندوق، أن برنامج “دعم العمل الحر للعاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات” يقدم دعماً مالياً لقائدي مركبات توصيل الطلبات السعوديين، يصل إلى 3000 ريال شهريًا، لمدة شهرين ميلاديين، وسيبدأ إطلاق البرنامج، وإتاحته للاستفادة منه ابتداءاً من اليوم (الاثنين) الموافق 6 /4 /2020م.
وبيَّن “هدف” أن ضوابط الدعم في البرنامج، تشترط أن يكون المتقدم بطلب الدعم سعودي الجنسية (ذكر، أنثى)، وأن يُصدر وثيقة “عمل حر” سارية من خلال بوابة العمل الحر عبر الرابط freelance.sa، وألاّ يقل عمره عن (18) سنة ولا يزيد عن (60) سنة، وألا يكون على رأس العمل حالياً سواءً في القطاع الخاص أو الحكومي.
ويُمكن لقائدي مركبات توصيل الطلبات الاستفادة من دعم البرنامج، من خلال زيارة بوابة العمل الحر freelance.sa ، ومن ثم التسجيل بالضغط على خيار “سجل معنا في توصيل الطلبات”، ثم “إنشاء حساب”، وبعد ذلك التقديم على إصدار وثيقة تحت نشاط “توصيل الطلبات”، وبعد الحصول على وثيقة العمل الحر، يُمكن للمستفيد استكمال إجراءات طلب الدعم من خلال نفس البوابة.

روابط ذات صلة

لجنة متابعة مستجدات كورونا تشدد على عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى

لجنة متابعة مستجدات كورونا تشدد على عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى
الجوازات : تمديد “هوية زائر” الممنوحة للأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة إلكترونياً

الجوازات : تمديد “هوية زائر” الممنوحة للأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة إلكترونياً
هيئة الطيران المدني تكثف الجهود والاستعدادات لترتيب عودة المواطنين القادمين من الخارج

هيئة الطيران المدني تكثف الجهود والاستعدادات لترتيب عودة المواطنين القادمين من الخارج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*