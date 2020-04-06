5.6 مليون متر مكعب تبرز دور التحلية في المحافظة على الأمن المائي اثناء جائحة فيروس كورونا المستجد

المناطق – فهد المريخي

حرصاً من حكومة المملكة على ضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة اتخذت جميع الإجراءات الوقائية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا والحد من الاثار الناجمة عن انتشاره، ونظراً لاهمية الماء عنصر الحياة الرئيسي واهم مقوماتها، كان قطاع المياه أحد أهم القطاعات التي أولتها حكومتنا الرشيدة الاهتمام والعناية وصدرت لها التوجيهات ببذل كل الجهود لضمان استمرارية عمل القطاع بطاقته القصوى.

واستجابةً لتوجيهات حكومتنا الرشيدة مع بداية الاعلان عن فيروس كورونا المستجد، وجه معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي الحازمي باتخاذ كافة الاسباب بعد حفظ الله لضمان استمرار امداد المياه للمقيمين والمواطنين على كل شبر في بلادنا الغالية، وتم اعداد الخطط لمواجهة جميع السيناريوهات المحتملة للمحافظة على الأمن المائي، فلم تشهد -ولله الحمد- امدادات المياه المحلاة لمدن ومحافظات المملكة أي انقطاع أو تأثر طوال الأيام الماضية. وذلك نتيجة لتوفيق الله اولاً ثم الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها التحلية وجاءت امتداداً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين حرسها الله بأهمية الحرص على احتياجات المواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة.

وتؤكد التحلية لجميع المواطنين والمقيمين بالالتزام بعدم تأثر امداداتها من المياه المحلاة رغم الجائحة العالمية كفانا الله شرها ، مضيفةً إلى أنها ستواصل العمل ليل نهار على مدار الساعة لانتاج ونقل (5.6) مليون م3 يوميا من المياه المحلاة، وهو الرقم الأكبر انتاجا ونقلا للمياه عالميا، وسيتواصل الانتاج بنفس الوتيرة بمشيئة الله مع امكانية الزيادة في الانتاج لمواجهة اي طارئ لا سمح الله.

وتعرب المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن اعتزاز جميع منسوبيها بأداء واجبهم الوطني والعمل ليل نهار للمحافظة على الأمن المائي استجابة لتوجيهات حكومتنا الرشيدة ودعما لجهود الدولة في تامين سلامة وامن المواطنين والمقيمين، مبينةً أن الطواقم العاملة تُنفذ كافة الإجراءات والاحتياطات على مدار الساعة بكل عناية واهتمام.