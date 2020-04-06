مدير عام فرع الهلال الأحمر بجازان يقف على أداء وجاهزية غرفة العمليات

المناطق - فضه عطيف

قام مدير عام هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة جازان الدكتور محمد بن عمر السيد ومدير الشؤون الإسعافية محمد دغاس بزيارة تفقدية على غرفة العمليات بمقر الهلال الاحمر ..

وفي بداية الجولة اطلع مدير فرع الهلال الاحمر على متابعة سير العمل واستمع لشرح مفصل لعمل الغرفة من تلقي البلاغ حيثُ استقبلت عمليات الهلال الأحمر عدد من البلاغات الواردة من بداية منع حظر التجول من٢١ مارس إلى ٥ إبريل عدد (17952) مكالمة حيث بلغ عدد البلاغات في هاذي الفترة ٢٨٢٤بلاغ

وأوضح” د. السيد ” بان غرفة العمليات والفرق الإسعافية بفرع الهيئة بالمنطقة تعمل بكل جاهزيتها لتأدية المهام في فترة مواجهة فيروس كورونا المستجد 19 – Covid

واضاف بأن كافة منسوبي فرع الهيئة حريصون على أن تكون الخدمة الإسعافية التي تقدمها الهيئة سبباً بعد الله في المحافظة على سلامة وصحة الجميع.

داعيا المولى عزوجل ان يحفظ بلادنا تحت ظل قيادته الحكيمة.

