احدث الأخبار

20 ألف وحدة سكنية توفّرها ضاحية “الواجهة” السكنية في الدمام
الاقتصاد
 ترقية المهندس محمد بن دخيل الله السهلي للمرتبة العاشرة بأمانة حفرالباطن
المنطقة الشرقية
 أمانة جدة تغلق مخبز الدانوب في مركز السلام مول وسوبرماركت زادكم في حي السلامة لوجود إصابتين بكورونا
منطقة مكة المكرمة
 مدير عام فرع الهلال الأحمر بجازان يقف على أداء وجاهزية غرفة العمليات
منطقة جازان
 5.6 مليون متر مكعب تبرز دور التحلية في المحافظة على الأمن المائي اثناء جائحة فيروس كورونا المستجد
المنطقة الشرقية
 “هدف” يطلق مبادرة جديدة لدعم السعوديين العاملين في توصيل الطلبات من خلال التطبيقات
أبرز المواد
 لجنة متابعة مستجدات كورونا تشدد على عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى
أبرز المواد
 وكيل إمارة الرياض يرأس اجتماع للجنة الطوارىء بالمنطقة
منطقة الرياض
 الجوازات : تمديد “هوية زائر” الممنوحة للأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة إلكترونياً
أبرز المواد
 هيئة الطيران المدني تكثف الجهود والاستعدادات لترتيب عودة المواطنين القادمين من الخارج
أبرز المواد
 بلدية الخرج تواصل جهودها لمكافحة فيروس “كورونا”
منطقة الرياض
 زخات البرد والسيول تزين الهضب شمال وادي الدواسر
منطقة الرياض
20 ألف وحدة سكنية توفّرها ضاحية “الواجهة” السكنية في الدمام

20 ألف وحدة سكنية توفّرها ضاحية “الواجهة” السكنية في الدمام

الاقتصاد
ترقية المهندس محمد بن دخيل الله السهلي للمرتبة العاشرة بأمانة حفرالباطن

ترقية المهندس محمد بن دخيل الله السهلي للمرتبة العاشرة بأمانة حفرالباطن

المنطقة الشرقية
أمانة جدة تغلق مخبز الدانوب في مركز السلام مول وسوبرماركت زادكم في حي السلامة لوجود إصابتين بكورونا

أمانة جدة تغلق مخبز الدانوب في مركز السلام مول وسوبرماركت زادكم في حي السلامة لوجود إصابتين بكورونا

منطقة مكة المكرمة
مدير عام فرع الهلال الأحمر بجازان يقف على أداء وجاهزية غرفة العمليات

مدير عام فرع الهلال الأحمر بجازان يقف على أداء وجاهزية غرفة العمليات

منطقة جازان

20 ألف وحدة سكنية توفّرها ضاحية “الواجهة” السكنية في الدمام

20 ألف وحدة سكنية توفّرها ضاحية “الواجهة” السكنية في الدمام
http://almnatiq.net/?p=850818
المناطق - واس

أعلن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان عن استمرار الحجوزات الإلكترونية لمشاريع ضاحية الواجهة، إحدى الضواحي السكنية الكبرى التي ينفذها “سكني” بالشراكة مع المطورين العقاريين في مدينة الدمام، لتوفير أكثر من 20 ألف وحدة سكنية تتسع لنحو 100 ألف نسمة، وذلك من خلال موقع وتطبيق “سكني” ضمن إجراءات مرنة ومتكاملة تختصر الوقت والجهد على الأسر السعودية، وتتيح الاستفادة من مختلف الخيارات السكنية والحلول التمويلية بأسهل الطرق وأسرعها دون الحاجة إلى زيارة أحد فروع الوزارة.
وأوضح البرنامج أن ضاحية الواجهة تعكس النمو العمراني والحيوي للمنطقة الشرقية إذ تمتد على مساحة تتجاوز 9 ملايين م2، وتقــع عند المدخل الغربي لمدينة الدمام في موقع استراتيجي مميز على طريق الدمام – الرياض السريع، ما يضمن سهولة الوصول إلى “الواجهة” من مختلف جهات المدينة.
وتضم ضاحية الواجهة بالدمام 6 مشاريع سكنية تتراوح أسعارها ما بين 250-750 ألف ريال، ضمن خيارات متعدد من شقق وفلل وتاون هاوس، هي (واحة الدمام، الفريدة، سدين، نساج تاون، تلال الغرب، واحة مدى) بنماذج معمارية متنوعة المساحات والتصاميم السكنية لتلبي احتياجات الأسرة السعودية، ووصلت نسب الحجوزات في مشاريع ضاحية الواجهة نحو 46% من إجمالي الوحدات المُتاحة عبر موقع وتطبيق “سكني” الإلكتروني.
ويجري بناء الوحدات السكنية بنماذج متطورة عالية الجودة وبتصاميم عصرية مستوحاة من تاريخ مدينة الدمام ليمثل النمط المعماري في الضاحية صورة حديثة تعكـس جمال الماضي، كما تتم أعمال البناء والتطوير في الضاحية باستخدام تقنيات البناء الحديث في غالبية المشاريع، مثل (القوالب النفقية (TF)، والخرسانة المعزولة مسبقة الصب IPS).
وتعد الضواحي السكنية الكبرى نموذجاً رائداً للتطوير العقاري في المملكة، حيث قامت وزارة الإسكان بتخطيط وتطوير أراضي الضواحي السكنية، ليتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين في القطاع الخاص لتوفير آلاف الوحدات السكنية في مواقع مميزة داخل المدن الرئيسية.
وتقدم الضواحي مفهوماً جديداً للسكن العصري ضمن مجمعات سكنية تجمع كافة الخدمات اليومية من مرافـق تعليمية وصحية وتجارية بالإضافة إلى المساحات الخضراء والمراكز الرياضية والتـرفيهية لتعزيز جـودة الحياة بنمـط عصري يلبي احتياجات الأسرة السعودية ويحقق طموحاتها، لتعيش في مجتمع حيوي وبيئة مزدهرة.

روابط ذات صلة

ترقية المهندس محمد بن دخيل الله السهلي للمرتبة العاشرة بأمانة حفرالباطن

ترقية المهندس محمد بن دخيل الله السهلي للمرتبة العاشرة بأمانة حفرالباطن
5.6 مليون متر مكعب تبرز دور التحلية في المحافظة على الأمن المائي اثناء جائحة فيروس كورونا المستجد

5.6 مليون متر مكعب تبرز دور التحلية في المحافظة على الأمن المائي اثناء جائحة فيروس كورونا المستجد
“هدف” يطلق مبادرة جديدة لدعم السعوديين العاملين في توصيل الطلبات من خلال التطبيقات

“هدف” يطلق مبادرة جديدة لدعم السعوديين العاملين في توصيل الطلبات من خلال التطبيقات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*