بلدية معشوقة تطلق مبادرة وفاء

المناطق-الباحة

أطلقت بلدية معشوقة اليوم مبادرة « وفاء » التي تستهدف أسر شهداء الواجب وخدمتهم بمنازلهم ، وذلك بحضور رئيس مركز بيدة أ. سعيد بن بخيت المالكي ورئيس بلدية معشوقة المهندس موسى بن فيحان الزهراني وشيخ قبيلة بني بشير المهندس: ماجد الصعيري .

وأشار رئيس بلدية معشوقة م. موسى بن فيحان الزهراني ان هذه المبادرة ترسخ معنى التلاحم بين الشعب والقيادة في ظل الجهود التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية تجاه وطنها ودينها ومليكها،

وأوضح “الزهراني ” أن هذه المبادرة اشتملت على ( إيصال خدمة الإنارة لمنازلهم ، والتعقيم والتطهير لمنازلهم بشكل دوري ، وتوزيع المعقمات والكمامات والقفازات الطبيه لهم بالإضافة إلى تكليف مندوب من مكتب خدمة ذوي الشهداء بالبلدية بالتواصل معهم بإستمرار والحضور لمنازلهم وإنهاء جميع طلباتهم بالبلدية ، كما تتكفل البلدية بسداد رسوم الرخص المهنيه الخاصة بهم ) ، مختتماً انه هذه المبادرة تشمل جميع أسر الشهداء بالمراكز الواقعة ضمن نطاق خدمات البلدية .

من جهته ثمن المواطن محمد سعيد حربي والد شهيد الواجب عوض بن محمد حربي الزهراني دور البلدية في تفعيل روح المبادرات الإنسانية والتي تحمل الحب والوفاء والإخلاص لأسر وأبناء شهداء الواجب .

الجدير بالذكر ان البلدية شرعت فوراً بتنفيذ المبادرة حيث تم ارسال فرق الرش والتعقيم والنظافه وفرق الكهرباء وبدأ العمل بتركيب الانارة ، وتم توزيع المعقمات والكمامات والقفازات الطبيه.

