الصحة العالمية: نعمل مع مراكز البحوث للتسريع في التوصل إلى لقاح ضد “كوفيد 19”

المناطق - واس

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس: إن المنظمة تعمل بشكل وثيق مع مراكز البحوث والعلماء ، للتسريع في التوصل إلى لقاح ضد فيروس كوفيد ١٩ .

وأعلن في تصريحات اليوم عن التزام المنظمة بالتوزيع العادل للقاح الذي سيتم التوصل إليه على كل بلدان العالم, داعيا الباحثين لمشاركة نتائج عملهم مع نظرائهم للإسراع في التوصل إلى اللقاح.

وأشار إلى إطلاق مبادرة هذا الأسبوع للمزيد من التسريع في التوصل إلى اللقاح, وتشكيل الآلية التي ستضمن توزيع اللقاحات بشكل عادل .

وأضاف أن المنظمة ستطبق بروتوكولا موحدا لتجريب اللقاح المنتظر في كل العالم وليس في منطقة واحدة منفردة.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية أن استخدام الناس الأقنعة الواقية، قد يسهم في زيادة النقص الحاد في تلك الأقنعة التي يحتاجها مقدمو الرعاية الطبية في أثناء عملهم في إنقاذ الأرواح, داعيا الدول إلى توجيه الأقنعة للفرق الطبية الموجودة على الخط الأول في مواجهة الفيروس .