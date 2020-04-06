مقتل “80” أحوازي حرقاً في سجن “شيبان” المركزي في الأحواز

المناطق-يوسف المطيري

كشفت مصادر أحوازية لصحيفة المناطق أن الجريمة التي نفذتها قوات الاحتلال الإيراني للأحواز ضد السجناء في سجن “شيبان” في الأحواز أسفرت عن مقتل “80” أحوازي حرقا وفقا لتسريب أحد موظفي الإطفاء لموقع إخباري إيراني.

وكشف الناشط الأحوازي “فايز رحيم” قائمة خاصة حصل عليها من مصادره داخل السجن حيث تضم القائمة أسماء أبرز الأسرى والمعتقلين الأحوازيين الذين أحرقتهم قوات الاحتلال الإيراني في السجن بعد الاحتجاجات التي اندلعت في السجن على سوء المعاملة والإجراءات التعسفية المتخذة ضدهم خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا.

وتضم القائمة التي حصلت عليها صحيفة المناطق أسماء ناشطين أحوازيين يقضون عقوبات مختلفة المدد في السجن المذكور ومنهم على سبيل الذكر لا الحصر المهندس “محمد علي العموري، علي جابر الخسرجي، مختار البو شوكة، توفيق التميمي، ناظم البريهي”.

ولم تعلن سلطات الاحتلال الإيراني حتى الآن أسماء ضحايا جريمتها في سجن شيبان ومنعت الزيارات عن الأسرى فضلا عن منعهم من الاتصال بأسرهم سعيا منها للتكتم على جريمتها وعدم وصولها للإعلام.