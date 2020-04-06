احدث الأخبار

” الصحة ” تسجل ( 82 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 منع التجول على مدار (24) ساعة يومياً في كل من (الرياض، تبوك، الدمام، الظهران، الهفوف)، وكذلك في أرجاء محافظات (جدة، الطائف، القطيف، الخبر) كافة
أبرز المواد
 مقتل “80” أحوازي حرقاً في سجن “شيبان” المركزي في الأحواز
أبرز المواد
 الصحة العالمية: نعمل مع مراكز البحوث للتسريع في التوصل إلى لقاح ضد “كوفيد 19”
أبرز المواد
 بلدية معشوقة تطلق مبادرة وفاء
منطقة الباحة
 20 ألف وحدة سكنية توفّرها ضاحية “الواجهة” السكنية في الدمام
الاقتصاد
 ترقية المهندس محمد بن دخيل الله السهلي للمرتبة العاشرة بأمانة حفرالباطن
مجتمع المناطق
 أمانة جدة تغلق مخبز الدانوب في مركز السلام مول وسوبرماركت زادكم في حي السلامة لوجود إصابتين بكورونا
منطقة مكة المكرمة
 مدير عام فرع الهلال الأحمر بجازان يقف على أداء وجاهزية غرفة العمليات
منطقة جازان
 5.6 مليون متر مكعب تبرز دور التحلية في المحافظة على الأمن المائي اثناء جائحة فيروس كورونا المستجد
المنطقة الشرقية
 “هدف” يطلق مبادرة جديدة لدعم السعوديين العاملين في توصيل الطلبات من خلال التطبيقات
أبرز المواد
 لجنة متابعة مستجدات كورونا تشدد على عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى
أبرز المواد
” الصحة ” تسجل ( 82 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

” الصحة ” تسجل ( 82 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
منع التجول على مدار (24) ساعة يومياً في كل من (الرياض، تبوك، الدمام، الظهران، الهفوف)، وكذلك في أرجاء محافظات (جدة، الطائف، القطيف، الخبر) كافة

منع التجول على مدار (24) ساعة يومياً في كل من (الرياض، تبوك، الدمام، الظهران، الهفوف)، وكذلك في أرجاء محافظات (جدة، الطائف، القطيف، الخبر) كافة

أبرز المواد
مقتل “80” أحوازي حرقاً في سجن “شيبان” المركزي في الأحواز

مقتل “80” أحوازي حرقاً في سجن “شيبان” المركزي في الأحواز

أبرز المواد
الصحة العالمية: نعمل مع مراكز البحوث للتسريع في التوصل إلى لقاح ضد “كوفيد 19”

الصحة العالمية: نعمل مع مراكز البحوث للتسريع في التوصل إلى لقاح ضد “كوفيد 19”

أبرز المواد

” الصحة ” تسجل ( 82 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

” الصحة ” تسجل ( 82 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=850837
المناطق - واس

سجّلت وزارة الصحة 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” بحسب التحديث الساعة 9:54 مساء على موقعها الرسمي covid19.moh.gov.sa لرصد الحالات، ليصل عدد الحالات النشطة إلى 2016 حالة.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة حتى هذه اللحظة بلغ 2605 حالة حتى الآن، تعافت منها – ولله الحمد – 551 حالة.
ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية منها تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم، ضماناً لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع ، والتواصل مع 937 للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة.

روابط ذات صلة

منع التجول على مدار (24) ساعة يومياً في كل من (الرياض، تبوك، الدمام، الظهران، الهفوف)، وكذلك في أرجاء محافظات (جدة، الطائف، القطيف، الخبر) كافة

منع التجول على مدار (24) ساعة يومياً في كل من (الرياض، تبوك، الدمام، الظهران، الهفوف)، وكذلك في أرجاء محافظات (جدة، الطائف، القطيف، الخبر) كافة
مقتل “80” أحوازي حرقاً في سجن “شيبان” المركزي في الأحواز

مقتل “80” أحوازي حرقاً في سجن “شيبان” المركزي في الأحواز
الصحة العالمية: نعمل مع مراكز البحوث للتسريع في التوصل إلى لقاح ضد “كوفيد 19”

الصحة العالمية: نعمل مع مراكز البحوث للتسريع في التوصل إلى لقاح ضد “كوفيد 19”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*