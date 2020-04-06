احدث الأخبار

أمير عسير يأمر بمنع بث حلقتي مسلسل تضمنتا إساءات لأهالي المنطقة
منطقة عسير
 ” الصحة ” تسجل ( 82 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 منع التجول على مدار (24) ساعة يومياً في كل من (الرياض، تبوك، الدمام، الظهران، الهفوف)، وكذلك في أرجاء محافظات (جدة، الطائف، القطيف، الخبر) كافة
أبرز المواد
 مقتل “80” أحوازي حرقاً في سجن “شيبان” المركزي في الأحواز
أبرز المواد
 الصحة العالمية: نعمل مع مراكز البحوث للتسريع في التوصل إلى لقاح ضد “كوفيد 19”
أبرز المواد
 بلدية معشوقة تطلق مبادرة وفاء
منطقة الباحة
 20 ألف وحدة سكنية توفّرها ضاحية “الواجهة” السكنية في الدمام
الاقتصاد
 ترقية المهندس محمد بن دخيل الله السهلي للمرتبة العاشرة بأمانة حفرالباطن
مجتمع المناطق
 أمانة جدة تغلق مخبز الدانوب في مركز السلام مول وسوبرماركت زادكم في حي السلامة لوجود إصابتين بكورونا
منطقة مكة المكرمة
 مدير عام فرع الهلال الأحمر بجازان يقف على أداء وجاهزية غرفة العمليات
منطقة جازان
 5.6 مليون متر مكعب تبرز دور التحلية في المحافظة على الأمن المائي اثناء جائحة فيروس كورونا المستجد
المنطقة الشرقية
 “هدف” يطلق مبادرة جديدة لدعم السعوديين العاملين في توصيل الطلبات من خلال التطبيقات
أبرز المواد
أمير عسير يأمر بمنع بث حلقتي مسلسل تضمنتا إساءات لأهالي المنطقة

أمير عسير يأمر بمنع بث حلقتي مسلسل تضمنتا إساءات لأهالي المنطقة

منطقة عسير
” الصحة ” تسجل ( 82 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

” الصحة ” تسجل ( 82 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
منع التجول على مدار (24) ساعة يومياً في كل من (الرياض، تبوك، الدمام، الظهران، الهفوف)، وكذلك في أرجاء محافظات (جدة، الطائف، القطيف، الخبر) كافة

منع التجول على مدار (24) ساعة يومياً في كل من (الرياض، تبوك، الدمام، الظهران، الهفوف)، وكذلك في أرجاء محافظات (جدة، الطائف، القطيف، الخبر) كافة

أبرز المواد
مقتل “80” أحوازي حرقاً في سجن “شيبان” المركزي في الأحواز

مقتل “80” أحوازي حرقاً في سجن “شيبان” المركزي في الأحواز

أبرز المواد

وجه بتشكيل لجنة لدراسة الحلقتين وسحبهما من جميع منصات التواصل الإعلامي

أمير عسير يأمر بمنع بث حلقتي مسلسل تضمنتا إساءات لأهالي المنطقة

أمير عسير يأمر بمنع بث حلقتي مسلسل تضمنتا إساءات لأهالي المنطقة
http://almnatiq.net/?p=850840
المناطق - عسير

وجَّه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة محتوى حلقتي مسلسل تلفزيوني ورسائلهما الإعلامية؛ وذلك استجابة لما بلغ إمارة منطقة عسير من امتعاض شريحة كبيرة من أهالي المنطقة واستهجان بالغ لمحتوى الحلقتين، والذي بثتهما إحدى القنوات الفضائية.

وقال المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير “المكلّف (في بيان) لقد تبّين أن الحلقتين صُوِّرتا في قريتين من أعرق القرى التاريخية في المنطقة، وتضمنتا الكثير من الإساءات لأهالي المنطقة وتاريخها وعاداتها وتقاليدها، بالإضافة إلى عدد من الشبه حول مخالفة بعض مواد النظام الأساسي للحكم، وعدد من مواد الأنظمة المعمول بها في وزارة الإعلام.

وتابع البيان، تقدم أمير منطقة عسير بطلب وقف بث الحلقتين وسحبهما من جميع منصات التواصل الإعلامي، في ضوء التنسيق الدائم بين الإمارة ووزارة الإعلام، بالإضافة إلى مطالبة القناة بإنتاج إعلامي خاص، يبرز مكانة منطقة عسير التاريخية والحاضرة، ويتضمن اعتذارًا صريحًا للمنطقة وإمارتها وأهاليها في أسرع وقت.

وأكدت إمارة منطقة عسير لجميع أهالي المنطقة أن قيادة البلاد وكل منصف ونقي في وطننا الغالي، يدركون بكل تقدير واحترام ما تزخر به المنطقة في ماضيها وحاضرها، من التقاليد العربية العريقة قولًا وفعلًا، من سخاء نادر، وإيثار صادق، وشجاعة ظاهرة، ودين راسخ، وولاء مطلق للوطن وولاة أمره ، واحترام بالغ للإسلام وشعائره ورموزه، وجددت الإمارة التأكيد على أنها تقدم إرساء القيم الوطنية، ودفع كل ما يمس استقرارها وثباتها، وحفظ كرامة المنطقة إنسانها ومكانها، على رأس أولوياتها ومسؤولياتها.

روابط ذات صلة

جامعة بيشة تطلق مبادرة لتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد

جامعة بيشة تطلق مبادرة لتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد
أمانة عسير تلزم شركات المقاولات بإجراءات تطهير دقيقة وغرف للتعقيم

أمانة عسير تلزم شركات المقاولات بإجراءات تطهير دقيقة وغرف للتعقيم
الأمير تركي بن طلال يزور غرفة عمليات أمانة عسير ويستقبل بلاغات المواطنين على 940

الأمير تركي بن طلال يزور غرفة عمليات أمانة عسير ويستقبل بلاغات المواطنين على 940

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*