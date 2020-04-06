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نقل رئيس وزراء بريطانيا إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

http://almnatiq.net/?p=850847
المناطق - وكالات

أفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأن الأخير نقل إلى غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا.

وجاء في بيان المكتب أن جونسون طلب من وزير الخارجية، دومينيك راب، أن ينوب عنه.

وأفادت وكالة “رويترز” بأن جونسون لا يزال واعيا حاليا، كما تم تزويده بالأكسجين لمساعدته على التنفس.

وكان جونسون أكد في وقت سابق من اليوم أنه موجود بالمستشفى، لكن معنوياته جيدة وهو على تواصل مع فريقه الحكومي.

وكتب عبر “تويتر” اليوم الاثنين: “الليلة الماضية، بناء على نصيحة طبيبي، دخلت المستشفى لإجراء بعض الاختبارات الروتينية، حيث لا أزال أعاني من أعراض فيروس كورونا. أنا في حالة معنوية جيدة وأتواصل مع فريقي، حيث نعمل معا لمكافحة هذا الفيروس والحفاظ على أمان الجميع”.

ونقل جونسون إلى المستشفى صباح الأحد بعد أن خضع لعزل منزلي منذ أن تأكدت إصابته بكورونا قبل عشرة أيام، لأنه لا يزال يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، واعتبر أطباؤه أنه بحاجة إلى مزيد من الاختبارات داخل المستشفى.

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