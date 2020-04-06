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” يدا بيد ” بر أملج توزع 2400 سلة غذائية لمراكزها

” يدا بيد ” بر أملج توزع 2400 سلة غذائية لمراكزها
http://almnatiq.net/?p=850853
المناطق- أملج- فايز السميري:

استمراراً للعطاء في مبادرة “يداً بيد” التي اطلقها صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك وبحضور وكيل محافظة املج مسعود بن مسلم الجهني ، سيرت اليوم جمعية البر والخدمات الاجتماعية (ام الجمعيات) بأملج قافلة من الشاحنات تحتوي على 2400 سلة غذائية من ارز ودقيق وزيت طبخ وسكر وشاهي واصناف متنوعة من المواد الغذائية. تقدمها ضمن مبادرة امير منطقة تبوك لتغذية الجمعيات المستقلة وفروع بر املج التي تتوزع في 15 مركزاً تابع لاملج لخدمة المتضررين من الاجراءات الاحترازية التي طبقتها الحكومة لتفادي إنتشار العدوى بفيروس كورونا.

واوضح امين صندوق جمعية البر والخدمات الاجتماعية ناجي المرواني ان هذه الحملة تعد ثاني اكبر خطوة تقوم بها بر املج ضمن مبادرة امير منطقة تبوك والتي سيتم توزيعها من قبل فروع الجمعية وجمعيات القرى المستقلة على المستهدفين في مبادرة “يداً بيد”

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