أمانة تبوك توزع معقمات بالميادين مجاناً على المواطنين والمقيمين ضمن حملة “يدًا بيد”

المناطق- تبوك:

وزعت أمانة منطقة تبوك اليوم المعقمات على المواطنين والمقيمين والعاملين بالميدان من الإدارات الحكومية خلال فترة ماقبل منع التجول ضمن الجهود التي تبذلها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد واتخاذ التدابير الاحترازية للحد من نقل العدوى بين أفراد المجتمع وانسجاماً مع حملة “يداً بيد” التي وجه بها صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك .

وأوضحت الأمانة أن هذه البادرة جاءت على شكل مجموعة من أدوات التعقيم توزع على المواطنين والمقيمين بالمنطقة إيماناً بأهمية المشاركة المجتمعية للوقاية من فيروس كورونا وزيادة مستوى الوعي بتعقيم اليدين والالتزام بالإرشادات الطبية.

وبينت الأمانة أن المعقمات مصنعة عبر مختبرات خاصة وروعي مطابقتها لمواصفات الهيئة العامة للغذاء والدواء مشيرةً إلى أنه تم توزيع كميات كبيرة اليوم كمرحلة أولى مؤكدة على مضاعفة الجهود لرفع الطاقة الإنتاجية خلال الأيام القادمة بهدف ضمان وصولها لأكبر شريحة ممكنة .

وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين في المنطقة بضرورة التقيد بعدد من الإرشادات التوعوية في حال الذهاب للتسوق عند الضرورة والحرص على التسوق في أوقات غير مزدحمة والحرص على تعقيم مقبض عربات التسوق بالمحارم المعقمة وكذلك غسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد التسوق وأيضاً المحافظة على مسافة آمنة لاتقل عن متر بينك وبين المتسوقين والحذر من لمس الوجه في أثناء التسوق كما أهابت بالجميع إلى مساندة الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره .

