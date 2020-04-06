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بلدية تيماء تواصل تطهير وتعقيم الطرق والشوارع

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بلدية تيماء تواصل تطهير وتعقيم الطرق والشوارع

بلدية تيماء تواصل تطهير وتعقيم الطرق والشوارع
http://almnatiq.net/?p=850868
المناطق- تيماء - محمد الربيعة:

تواصل بلدية محافظة تيماء حملاتها للقيام بأعمال تطهير وتعقيم الطرق والشوارع الرئيسة بمحافظة تيماء ، حيث استهدفت تلك الحملات اليوم رش وتعقيم عدد من أرصفة المحال التجارية بالمحافظة ، إضافة إلى حملات الرش اليومية التي تقوم بها في الشوارع والميادين والأماكن العامة بمختلف الأحياء السكنية.
وأوضحت البلدية أن تلك الأعمال تأتي ضمن جهودها في تكثيف حملات التطهير والتعقيم وفي إطار الإجراءات الاحترازية الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره ، وذلك حفاظاً على سلامة الأهالي والسكان.
وشكلت البلدية من أجل ذلك عدداً من الفرق الميدانية التي تهيب من خلالها بأصحاب المطاعم والكافيتريات والمنشآت الغذائية وما يماثلها إلى ضرورة التعاون معهم، والالتزام باتباع جميع وسائل النظافة والوقاية والتعقيم ، مثمنة للجميع مدى الاستجابة والوقوف جانبا في خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية الشاملة لحماية المواطنين والمقيمين.

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