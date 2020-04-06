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الاتفاق يطلق المرحلة الثانية من التدريبات عبر الفيديو بإشراف العطوي

الاتفاق يطلق المرحلة الثانية من التدريبات عبر الفيديو بإشراف العطوي

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الاتفاق يطلق المرحلة الثانية من التدريبات عبر الفيديو بإشراف العطوي

الاتفاق يطلق المرحلة الثانية من التدريبات عبر الفيديو بإشراف العطوي
http://almnatiq.net/?p=850876
المناطق - الدمام

انطلقت المرحلة الثانية من تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مساء اليوم الاثنين عبر إحدى تطبيقات الاجتماعات بالفيديو عن بعد وذلك تحت إشراف المدرب الوطني خالد العطوي.
وقد قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين بحيث خصص ساعة لكل مجموعة يتدرب خلالها كل لاعب من منزله في توقيت واحد تحت المتابعة المباشرة، يأتي ذلك الإجراء للاستفادة من التقنية في ظل فترة توقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب الوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد-19.
يذكر بأن المرحلة التدريبية الأولى كانت بعد إيقاف الدوري عبر برنامج تدريبي لياقي انفرادي من المعد البدني الكابتن نور الدين رجب حيث قسم الجهاز الفنى لاعبي الفريق إلى 4 مجموعات وذلك للمتابعة اليومية.
وفي ذات السياق ستبدأ الفئات السنية لكرة القدم بنادي الاتفاق بتطبيق التدريب الجماعي عن بعد باستخدام ذات التطبيق وذلك للمحافظة على جاهزية اللاعبين البدنية وكذلك تعزيز الإرشادات الصحية والأمنية والالتزام بالبقاء في المنزل.
من جهة ثانية أنهى اللاعب ماجد النجراني برنامجه الأول بفك الجبيرة من قدمه على أن يخضع إلى برنامج العلاج الطبيعي مع الجهاز الطبي، في حين من المقرر حجز موعد في أحد المستشفيات الخاصة للاعب حامد الغامدي خلال الأسبوع المقبل من أجل فك الجبيرة واستكمال برنامج العلاج الطبيعي مع الجهاز الطبي، في المقابل انتظم بقية المصابين فهد غازي وماهر محمد وخالد البركة للبرنامج اللياقي بعد تماثلهم للشفاء.

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