شاهد.. متحدث “الصحة”: إذا لم يلتزم الناس سيكون مئات الآلاف عرضة للإصابة وسينهار النظام الصحي.. وهذا ليس سيناريو خيالي!

المناطق - الرياض

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، أن العالم كله لا يتوقع الوصول إلى مرحلة تحكم في فيروس كورونا في مدى قريب، محذراً من أن السيناريوهات قد تكون خيالية إذا لم نلتزم خلال الأشهر القادمة.

وقال المتحدث، في لقاء ببرنامج “في الصورة” على قناة “خليجية”، إن المملكة لم تصل لمرحلة الذروة والتحكم في انتشار كورونا حتى الآن، نظراً لأن ذلك يعتمد على عدة عوامل هي: هل يوجد لقاح، هل هناك علاج ناجح، هل يوجد خطوات تكسر حلقة انتشار الفيروس؟.

وحول السيناريوهات المتوقعة، أشار إلى أن العالم يمر بجائحة كبيرة جداً، والدراسات الموجودة تعطينا مدى أن نصل إلى مستوى تحكم إذا التزمنا، مع الوصول إلى مستوى محافظة قابلة للمعالجة، ولا يمكن لأحد في العالم كله معرفة متى يتم انحسار الفيروس.

وتابع العبدالعالي بأن السيناريو المظلم هو إذا لم يلتزم الناس خلال الأشهر القادمة بالإجراءات الاحترازية، حيث سيكون مئات الآلاف عرضة للإصابة، وسوف ينهار النظام الصحي، كما رأينا في الدول الكبرى التي لديها إمكانات كبيرة في مجال الصحة.