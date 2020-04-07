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مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشاريع إنسانية متنوعة للأيتام وأسرهم في اليمن

مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشاريع إنسانية متنوعة للأيتام وأسرهم في اليمن

أبرز المواد

مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشاريع إنسانية متنوعة للأيتام وأسرهم في اليمن

مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشاريع إنسانية متنوعة للأيتام وأسرهم في اليمن
http://almnatiq.net/?p=850882
المناطق - الرياض

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس عددا من البرامج الصحية والوقائية في أول أنشطة مشروع “بذرة أمان” استفاد منها 600 يتيم ويتيمة من محافظات عدن، ومأرب، وصنعاء، والبيضاء، والجوف، والساحل الغربي، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لليتيم الذي يوافق الخامس من أبريل 2020م.
وأوضحت مديرة المشروع إيمان الزبيري، أنه جرى توفير الإيواء والسكن للأيتام وأسرهم، وتوزيع حقائب نظافة متكاملة لشهري إبريل ومايو، مع إجراء فحوصات طبية شاملة للأيتام، وتعزيز الإجراءات الصحية بالتزامن مع إنتشار جائحة كورونا في العالم بهدف سلامة الأيتام وأسرهم.
يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يقدم مشاريع وبرامج إنسانية وإغاثية متنوعة للأيتام وأسرهم في اليمن بهدف تحسين ظروفهم المعيشية ورعايتهم في جميع المجالات، ونفذ المركز في هذا الصدد مشروع “مهارتي بيدي” لتحسين سبل العيش لأسر الايتام للعام 2018م، ومشروع “لست وحدك” لحماية وكفالة أسر الأيتام في اليمن للعام 2019م، و مشروع “بذرة أمان” لحماية ورعاية الأيتام وأسرهم باليمن للعام 2020م.
وشملت البرامج تدريب وتأهيل 250 يتيما ويتيمة بدورات مهنية وحياتية، وتوفير بيوت ومواد إيواء لأسر الأيتام النازحة في اليمن، و تأمين الوسائل التعليمية ومتابعة انتظام الأيتام في المدارس، وتنفيذ أنشطة ترفيهية للأيتام ، وتوفير الرعاية الصحية الدورية لـ 600 يتيم ويتيمة، و تقديم المساعدات الغذائية الشهرية لعدد من أسر الأيتام في اليمن، وتوفير أدوات المهنة لمعيلات أسر الأيتام لإطلاق مشاريع صغيرة مدرة للدخل .
ويأتي ذلك تجسيدًا للدور الإنساني النبيل للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع الأشقاء اليمنيين في مختلف المجالات وللتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.

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