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البيت الأبيض يعلن عن احتمال إصدار سندات خزانة مرتبطة بفيروس كورونا

البيت الأبيض يعلن عن احتمال إصدار سندات خزانة مرتبطة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=850887
المناطق - الرياض

قال المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاري كودلو اليوم إن خبراء البيت الأبيض يناقشون احتمال إصدار سندات خزانة أمريكية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد.
وأبلغ المستشار الاقتصادي محطة تلفزيون (سي ان بي سي) أن الوقت مناسب لبيع سندات لجمع أموال لمساعي تخفيف تداعيات فيروس كورونا، وأنه يعتقد أنها “فكرة رائعة”.
وأضاف مستشار البيت الابيض قائلا “هذا سيكون استثمارا طويل الأجل في مستقبل الصحة والسلامة والاقتصاد في أمريكا”.

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