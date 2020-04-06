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لجنة تراحم توزع السلال الغذائية على أسر السجناء بمحافظة الطائف

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لجنة تراحم توزع السلال الغذائية على أسر السجناء بمحافظة الطائف

لجنة تراحم توزع السلال الغذائية على أسر السجناء بمحافظة الطائف
http://almnatiq.net/?p=850889
عادل الزهراني - الطائف

تتواصل همم جمعية تراحم بمحافظة الطائف في تقديم أعمال الخير والبر والتي تتضمن عمل توزيع السلال الغذائية على أسر السجناء وذلك من ضمن أعمالها التي تقوم بها وقد سهام بدعم السلال الغذائية شركة شبرا الغذائية وماهو ما يقارب 50 سلة رمضانية لهذا العام 1441هـ.
ولجنة تراحم تتقدم بجزيل الشكر والعرفان لما يقدمونه من أعمال خيرية وعسى أن تكون في ميزان حسناتكم.

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