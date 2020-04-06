تحذير من رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

المناطق - تبوك

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية اليبيئة، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك وتيماء، قد تتسبب التأثيرات المصاحبة على تدني في مدى الرؤية.

وأوضحت أن بداية الإنذار الساعة 11 من صباح يوم الثلاثاء، فيما نهاية الإنذار الساعة 10 من مساء اليوم نفسه.