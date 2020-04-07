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أنباء عن القبض على مواطن حضر الشاي لزوجته من مياه المرحاض

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أنباء عن القبض على مواطن حضر الشاي لزوجته من مياه المرحاض

أنباء عن القبض على مواطن حضر الشاي لزوجته من مياه المرحاض
http://almnatiq.net/?p=850933
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كشفت مصادر عن إلقاء شرطة العاصمة المقدسة، القبض على أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي إثر تحضيره الشاي من مياه المرحاض وتقديمه لزوجته. كشفت مصادر عن إلقاء شرطة العاصمة المقدسة، القبض على أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي إثر تحضيره الشاي من مياه المرحاض وتقديمه لزوجته

ويأتي ذلك على خلفية المطالبات بالقبض عليه، إثر توثيقه مقطع فيديو للمقلب المقزز الذي نفذه بزوجته، ونشره عبر حسابه في السناب شات

ويعتبر المقطع المنشور مخالفا للذوق العام، إذ اعتبر الكثيرون أنه تخطى حدود الأدب فيما يوثقه على منصات التواصل الاجتماعي ويشاهده الآلاف، ومن الممكن أن يقوم الأطفال بتقليده

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