الصين تزف للعالم “بشرى سعيدة”.. ب”رقم صفر”

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المناطق_وكالات

أعلنت الصين، الثلاثاء، للمرة الأولى حصيلة يومية خالية من الوفيات منذ ظهور فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البلاد، فيما سجلت 32 إصابة جديدة

وذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين أن البر الرئيسي سجل 32 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 39 إصابة جديدة في اليوم السابق

وأضافت في بيان أن جميع الحالات المسجلة، الاثنين، هي لمسافرين وصلوا إلى البلاد من الخارج ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات الوافدة في الصين إلى 983

وذكرت اللجنة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي هو 81740 حتى يوم الاثنين

ومع رفع القيود على حركة المرور في هوبي، بدأت ووهان تدريجيا إعادة فتح الحدود واستئناف تشغيل بعض خدمات المواصلات

واستأنفت كل المطارات في هوبي بعض الرحلات المحلية، الأحد، باستثناء ووهان الذي ستستأنف الرحلات المحلية في الثامن من أبريل، في حين لا تزال الرحلات بين هوبي وبكين معلقة

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